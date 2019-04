7 bewakingsgadgets die je huis onveilig maken

1. Smart home-alarmsysteem

Een Smart Home-systeem van het Amerikaanse Comcast moest huizen voorzien van een alarmsysteem, maar dat systeem bleek eenvoudig te omzeilen. Beveiligingsbedrijf Rapid7 ontdekte dat je de 2,4 GHz-band kon storen, waarna het alarmsysteem contact verloor met zijn basisstation, In plaats van daar een melding van te geven, bleek het systeem niet op te merken dat er iets mis was en konden ramen en deuren worden geopend, zonder dat er een alarm afging. Het bedrijf reageerde niet op een melding van de beveiligers, waarna Rapid7 naar CERT stapte en de kwetsbaarheid openbaar maakte.

2. IoT-rookmelder

Nest bracht een rook- en koolstofmonoxidemelder op de markt, Nest Protect, met een opvallende feature/bug: de mogelijkheid om de melder te laten zwijgen door met je hand te zwaaien. Nest Wave kon echter ook per ongeluk worden geactiveerd, waardoor de gebruiker per ongeluk de melder kon uitschakelen. Erger nog, hij of zij zou niet weten dat de melder niet actief zou zijn. Toenmalige Nest-CEO liet in 2014 weten dit probleem in het lab te hebben opgemerkt en dat klanten geen hinder leken te hebben ondervonden. Uit voorzorg werd de verkoop tijdelijk stopgezet en de Wave-feature uit het apparaat gesloopt.