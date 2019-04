HP zet AI en machine learning in tegen malware

Doordat Sure Sense gebruik maakt van kunstmatige intelligentie en deep learning vereist de software weinig systeembronnen en kan het malafide bestanden binnen 20 milliseconden herkennen en blokkeren, dit geldt ook voor bestanden die niet eerder zijn herkend door virusscanners en dus nog niet in signature databases zitten. Sure Sense hoeft het niet per se verbonden te zijn met het internet. De antivirus software hoeft namelijk slechts een keer per kwartaal te worden bijgewerkt.

Samenwerken

Sure Sense hoeft overigens niet gezien te worden als een antivirus-vervanger. Nick Lazardis, hoofd van de EMEA-tak van HP zegt dat het verstandig is met meerdere lagen te werken en de software te gebruiken in combinatie met een virusscanner of andere beveiligingssoftware.

Lees ook: De beste antivirussoftware voor Windows 10

Naast Sure Sense heeft het bedrijf ook een andere veiligheidsmaatregelen aangekondigd. HP Sure Start moet de BIOS beschermen en herstellen als deze wordt aangepast of overschreven door malware en HP Sure Recover geeft gebruikers de mogelijkheid hun computer direct te herstellen van een embedded image mocht malware toch de kans hebben gekregen het systeem te slopen of versleutelen.

De software wordt op dit moment alleen nog meegeleverd met de nieuwe Elitebook 830 x360 G6. ZBook 14u en ZBook 15u, maar zal later ook beschikbaar zijn voor andere modellen.

[i]Elitebook 830 x360 G6. ZBook 14u en ZBook 15[/img]