Review Foscam FI9912P: een zeer degelijke beveiligingscamera

Foscam bestaat al sinds 2007 en bouwt al jaren IP-camera's en babymonitoren en werkt daarnaast aan een platform dat compatibel is met Android en iOS en werkt met verschillende cameramodellen. Het bedrijf heeft door de jaren heen een hoop verschillende modellen uitgebracht en wij gaan aan de slag met de Fi9912P Outdoor Wi-Fi Camera.

De naam zegt het al. Deze beveiligingscamera kan niet alleen binnenshuis, maar ook buitenshuis gebruikt worden. De stevige metalen behuizing kan tegen een stootje en een flinke regenbui. Aan de voorkant vind je de Full HD-lens, omringd met twee LED-ringen voor het schijnen van infrarood licht (nightvision). Aan de achterkant vind je de aansluiting voor de Wifi-antenne en aan de onderkant zit een dikke, stevige kabel met aansluitingen voor ethernet, video, audio, voeding en een resetknop.

Verder wordt de camera geleverd met een UTP-kabel, voeding, Wifi-antenne, montageschroeven en een torx-tool om de camera mee te openen en/of de cameravoet bij te stellen.









Installatie

Foscam raadt aan de camera eerst met je router te verbinden met de ethernetkabel alvorens het apparaat op te hangen en te verbinden via Wifi. Daarnaast wordt aangeraden de Foscam-app te gebruiken om de ip-cam te configureren. Deze is beschikbaar voor iOS en Android. Als de app eenmaal is geïnstalleerd, moet je (uiteraard) een account aanmaken. Voeg daarna de camera toe door "Mijn camera's" te selecteren en op het plus-teken te drukken en de qr-code onderop de camera in te scannen. De camera wordt toegevoegd en kan worden beheerd vanaf je smartphone. De netwerkkabel kan eventueel worden losgetrokken en via de app kan de camera worden ingesteld om via Wifi te verbinden.

Als je liever geen app gebruikt, kan je ook inloggen op de Foscam-website en alles via je webbrowser beheren of dedicated applicaties downloaden voor desktop-gebruik. Er zijn applicaties voor macOS en Windows. Linux-gebruikers vissen helaas achter het net en zullen het moeten doen met enkel de webinterface.

Als dat allemaal is gedaan, zal de app je automatisch de beelden van de verbonden camera('s) laten zien en kan je foto's of video-opnames maken en opslaan op je smartphone of in de cloud. Daarnaast is er onderin een tijdlijn zichtbaar waarop je kan zien op welke momenten de camera iets bijzonders heeft vastgelegd. Als je deze feature wilt gebruiken, zal je echter wel een abonnement moeten aanschaffen. De beelden worden namelijk opgeslagen in de Foscam-cloud en daar moet voor worden betaald. Je kan een abonnement afsluiten door op de onderstaande banner in de app te drukken of via de website een abonnement af te sluiten. Overigens krijg je, als je een nieuwe camera aanschaft, een gratis basis-abonnement waarmee je acht uur per maand aan video kan opslaan in de cloud.

Mocht je dit allemaal niet willen, kan je ook de beelden opslaan op een micro-SD-kaart die onderin de camera kan worden geschoven. Ook kan je, als je een NAS (van Synology of QNAP) hebt de beelden opslaan op deze apparaten. Dit doe je door in de software van de NAS de camera op te geven.





Gebruik

De camera is zeer makkelijk te gebruiken. Zowel de webinterface als de applicaties wijzen voor zich. Als je een cloud-abonnement hebt kan je in de tijdlijn in een oogopslag zien wanneer er beweging (of geluid) is gedetecteerd en dat kan direct worden teruggekeken. Het beeld kan worden gepauzeerd en er kunnen ook foto's worden gemaakt (deze worden opgeslagen op je smartphone). Ook video kan via deze manier worden opgeslagen. Deze kunnen ook gedeeld worden met anderen (deels afhankelijk van de abonnementsvorm).

De groothoeklens (met een diagonaal van 105 graden) zorgt ervoor dat je een lekker breed blikveld hebt beelden worden in Full HD opgenomen en de kwaliteit is zeer goed, ook als het donker is. De grote hoeveelheid infrarood-leds zorgen ervoor dat 's nachts de beelden nog steeds helder zijn en de bewegingsdetectie werkt zeer goed, misschien soms zelfs wel iets te goed. We kregen af en toe te maken met false positives als er een mot, blad of vogel voor de camera langs ging. Ook als deze objecten ver weg van de camera waren, en dan hadden we de gevoeligheid zelf nog op laag staan. Gelukkig kan het detectiegebied wel worden aangepast waardoor het aantal false-positives wat kan worden teruggebracht, maar dat gaat, in vergelijking met sommige andere beveiligingscamera's die wij hebben getest een beetje op een lompe manier.

Aan de andere kant hebben we uiteraard liever dat zo'n camera iets gevoeliger is en af en toe een false positive doorgeeft dan andersom en kwaadwillenden een keertje niet detecteert met alle gevolgen van dien.





Conclusie

We kunnen vrij kort zijn over de Foscam, het is een zeer goede, stevige beveiligingscamera die doet wat het moet doen. De app geeft je veel mogelijkheden om de camera te beheren maar heeft, omdat het een universele applicatie is, wel een aantal functies die niet door de camera worden ondersteund. Daar moet je dus wel rekening mee houden. Ook doet de app erg z'n best om je een abonnement aan te smeren. Dit is natuurlijk iets waar alle beveiligingscamera-fabrikanten proberen geld te verdienen en dat is op zich niet zo raar. Continue online-opslag van videobeelden kost natuurlijk aardig wat en voor niets gaat de zon op.

Gelukkig zijn de meldingen op dat gebied niet al te irritant en zijn de prijzen redelijk waardoor je het zeker kan overwegen. Wil je dat echt niet, dan zijn er ook mogelijkheden om je video's lokaal op te slaan (op Micro-SD of NAS). Het apparaat is dus ook goed te gebruiken zonder dat je ergens aan vast zit, een mooi pluspunt.

Kortom, de Foscam FI9912P is een mooie camera die je rustig buiten kan hangen en genoeg mogelijkheden heeft om huis en haard goed in de gaten te houden. En hij is nog betaalbaar ook.