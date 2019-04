Dark web drugsbende opgerold dankzij pinautomaat

De sinmend-groep, bestaande uit drie mensen konden worden opgepakt dankzij een samenwerkingsverband van de Amerikaanse geheime dienst, Homeland Security, US Postal Inspection Service, en de Officier van Justitie van Manhattan. De openbare aanklager kwam de groep op het spoor na een tip en het natrekken van verdachte geldopnames bij verschillende pinautomaten.

De drie hebben in totaal meer dan een miljoen dollar gepind door twee jaar lang keer op keer 700 dollar uit de machines te halen. Nadat dat bekend werd bij de politie werd het trio op verschillende manieren gevolgd en werd een deel van de verzonden pakketten onderschept en onderzocht door de US Postal Inspection Service.

"Voor zo lang als wij ons kunnen herinneren zeggen wij dat in gevallen van economische misdaad, het voornamelijk gaat over het volgen van het geld," liet Cy Vance van Justitie weten op een persconferentie. Vance vertelde verder dat de groep de drugs zelf maakte en verscheepte naar klanten.

De OvJ is erg blij dat hij sinmed heeft kunnen oprollen omdat het een significante speler was in de illegale drugsmarkt. De groep stond in de top drie van alle drugstransacties en Vance is vooral trots dat de samenwerking met andere partijen ervoor heeft gezorgd dat ze de groep hebben kunnen ontmantelen en schoof dat niet onder stoelen of banken:

"Voor degenen die dit soort pillen maken en zich bezighouden met dit soort drugtransacties online, is deze zaak een waarschuwing: Wij weten hoe wij dit aan moeten pakken en we weten je te vinden," zei Vance.