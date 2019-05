Illegale versie Avengers Endgame te zien op tv

De uitgezonden versie lijkt een van het scherm gefilmde versie van de film te zijn (cam) waardoor de kwaliteit van de uitzending sowieso niet erg hoog was. De bioscoopketen Teatro Dapitan was in elk geval niet te spreken over de actie en overweegt Orient Cable and Telecommunications Inc. aan te klagen.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen de film op tv hebben gekeken en/of hoeveel inkomsten Teatro Dapitan heeft misgelopen door deze stunt. Marvel/Disney hebben nog niet gereageerd op het voorval.