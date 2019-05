De beste firewalls van 2019

Bitdefender Total Security 2019

Bitdefender biedt een paar verschillende beschermingsniveaus, maar je zult ofwel internetbeveiliging of totale beveiliging moeten kopen om de voordelen van de firewall te krijgen.

Wij raden het Total Security-pakket aan, dat tot vijf apparaten tegelijk beschermt (in Windows, macOS, iOS en Android) en webcamprivacybeveiliging, meerlaagse ransomwarebescherming en de mogelijkheid om de beveiliging van je computer vanaf een mobiel apparaat te beheren.

Bovendien krijg je een wachtwoordmanager, tools voor ouderlijk advies en zelfs een VPN - hoewel het beperkt is tot 200 MB per apparaat, per dag.

Op het moment van schrijven beginnen de prijzen vanaf 39,99 euro voor Internet Security en 79,99 euro voor Total Security, maar er is een gratis proefperiode van 30 dagen als je niet de volledige prijs wilt betalen en op dit moment wordt het pakket aangeboden met een dikke korting waardoor je tot wel 40 euro korting kan krijgen.

Norton Security Deluxe

Norton Security is beschikbaar in vier smaken en ze zijn allemaal voorzien van een firewall, van Standaard tot Premium je hoeft alleen maar de basisversie te vermijden als je de bescherming van een firewall wilt hebben.

Naast de firewall en de belangrijkste antivirusprogramma's krijg je ook browserbeveiliging, een wachtwoordmanager, Scam Insight en prestatietools om je computer te helpen versnellen.

Norton biedt zelfs een 100% virusvrije garantie of je geld terug, dus je bent gedekt, zelfs als het allemaal fout gaat en sommige malware door de mazen van het net glipt.

De prijs van deze bescherming is op het moment van schrijven voor 5 apparaten 49,99 euro als je kiest voor de Deluxe versie, hoewel je geld kunt besparen door te kiezen voor Standard (die slechts op 1 apparaat gebruikt mag worden).

ESET Internet Security

ESET heeft een bedrieglijk eenvoudige interface, die verbergt hoe krachtig de onderliggende tools zijn.

Naast een standaard firewall en antivirus kan ESET mogelijk ongewenste toepassingen detecteren die zichzelf proberen te installeren, en bevat het een beveiligde browser voor het verrichten van betalingen of online bankieren.

Je krijgt ook de Connected Home Monitor, die je lokale netwerk test door een aanval te simuleren, waardoor je een overzicht krijgt van elk apparaat dat op het netwerk is aangesloten en eventuele kwetsbaarheden worden gemarkeerd. Het laat ook weten wanneer een nieuw apparaat verbinding maakt, zodat je kan zien of je buren gebruik maken van je Wifi-verbinding.

Je krijgt de firewall-functies bij alle internetbeveiligings-, multi-apparaat- of slimme beveiligingspakketten, met prijzen vanaf 29,99 euro.

AVG Ultimate 2019

Hoewel alle beveiligingssuites hier een firewall hebben, is AVG een van de weinige die de technologie vernieuwt, zodat je al je verbindingen in realtime kunt zien. Dat kan in het begin een beetje alarmerend zijn - het blijkt dat je computer op elk moment heel wat verbindingen maakt - maar het is een geweldige diagnostische tool.

Naast de belangrijkste firewall beschikt AVG ook over een bestandsscherm dat bestanden scant elke keer dat ze worden geopend, een gedragsscherm dat kijkt naar verdachte programma's, een webschild dat alle bestanden scant die van het internet worden gedownload en bekende webaanvallen blokkeert, en een e-mailschild dat je beschermt tegen onveilige bijlagen.

Daarnaast kan je deze software op een onbeperkt aantal machines installeren waardoor dit een geweldige keuze is voor grote gezinnen of iedereen met veel apparaten die ze beschermd willen houden.

We hebben AVG Ultimate getest, deze versie kost 79,99 euro. Daar krijg je de firewall met het goedkopere AVG Internet Security-pakket bij. Uiteraard kan je ook dit pakket tijdelijk gratis uitproberen.

Kaspersky Security Cloud

Op het eerste gezicht is er weinig verschil tussen Kaspersky Security Cloud en Kaspersky Total Security. Alle belangrijke antivirus-tools die nodig zijn, inclusief een firewall, zitten in beide producten. Dus, wat is er anders aan Security Cloud?

Het belangrijkste verschil is dat het adaptieve beveiligingstechnologie bevat, die je beveiligingsinstellingen automatisch aanpast en je adviseert op basis van je huidige activiteiten.

Dat betekent zaken als het monitoren van welke apparaten verbinding maken met je netwerk, je laten weten wanneer je sites zonder beveiligingscertificaten bezoekt, je wachtwoordgedrag bewaakt en meer, en dat alles op een onopvallende manier.

Je kunt Kaspersky Security Cloud een jaar lang gebruiken op drie apparaten voor 69,96 euro per jaar. De familieoptie biedt 20 accounts en kost 139,95 euro per jaar.