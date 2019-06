ING gaat toch advertenties tonen aan klanten

De ING gaat dit niet op dezelfde manier doen als in 2014. Deze keer deelt de bank deze informatie niet met derden en staat deze dienst voor alle klanten automatisch aan.

De ING heeft pasgeleden diens Privacy Statement (PDF) gewijzigd en heeft daaraan toegevoegd dat er persoonlijke aanbiedingen worden gedaan op basis van de bij- en afschrijvingen van klanten. Deze aanbiedingen zijn alleen van de ING en niet van andere partijen.

"Door jouw af- en bijschrijvingen kennen we je een beetje. Op basis van die gegevens kunnen we je betere tips geven. Of een van onze eigen ING-producten aanbieden op het juiste moment. Bijvoorbeeld een spaarrekening voor als je voor het eerst kinderbijslag krijgt." Zo valt te lezen in een e-mail die verschillende gebruikers al hebben ontvangen van de bank.

Opt-out

Gebruikers die geen persoonlijke aanbiedingen willen ontvangen zullen zich moeten afmelden via de Privacy instellingen via de website of in de app. Dit noemt de ING "recht van bezwaar". Gebruikers kunnen de instellingen hier wijzigen.