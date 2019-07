De 4 beste VPN-diensten voor Android-gebruikers

Hoewel wij eerder een artikel gewijd hebben aan de beste VPN-diensten, merken (en horen) wij steeds vaker dat voor specifieke doelen er andere criteria zijn waar rekening mee gehouden moet worden. Een dienst kan nog zo goed en veilig zijn, als de app niet goed werkt, heb je er niet zo veel aan. Daarom gaan wij de komende tijd VPN-diensten testen voor specifieke apparaten, besturingssystemen en doeleindes, beginnend met Android.

Er zijn zoveel VPN-diensten die er zijn dat het vaak overweldigend kan zijn. Hoewel dat een goede zaak is voor de concurrentie, functies en prijzen, betekent dit dat het kiezen van een VPN een absolute nachtmerrie kan zijn. Dat geldt dubbel voor het browsen in de Google Play Store waar het moeilijk kan zijn om te zien welke diensten legitiem zijn en welke diensten ronduit oplichting zijn.

In de afgelopen jaren hebben we een heleboel VPN-diensten getest, hun privacybeleid bekeken en hun extra functies bekeken. Terwijl onze belangrijkste focus lag op de PC, hebben we ook de mobiele apps in de gaten gehouden.

Om de top vijf VPN-apps voor Android te bepalen hebben we deze apps op verschillende criteria beoordeeld. Ten eerste moest het afkomstig zijn van een dienst die we al minstens een top-beoordeling op desktops hadden gegeven. Dit is vooral belangrijk voor snelheden via ethernet en niet via Wi-Fi, wat vaak inconsistente resultaten kan opleveren. We hebben ook gekeken naar de Android-app zelf en of deze eenvoudig te beheren is, evenals naar andere criteria zoals de prijsstelling en het aantal gelijktijdige apparaten dat per account is toegestaan.

Beste Android voor mediaconsumptie: Cyberghost

CyberGhost, gevestigd in Roemenië, heeft onlangs bijgewerkte versies van zijn VPN-dienst uitgebracht. Het bedrijf heeft besloten om de uniforme aanpak van het ontwerp te volgen, met dezelfde interface op Android als de PC. Het mooie van CyberGhost is dat het een breed scala aan servers heeft die bedoeld zijn om specifieke geoblokkades te omzeilen.

De app is heel eenvoudig te gebruiken. Het enige dat je hoeft te doen is de knop in het midden van de app te schuiven of aan te raken om het te activeren. Standaard kiest CyberGhost de beste VPN-server op basis van je locatie. Om geoblokkades te omzeilen, moet je rechtsonder in het scherm op de locatieselector klikken en van daaruit de serverlocatie kiezen.

Door het kiezen van het tabblad Streaming friendly kan je bijvoorbeeld servers kiezen die geoptimaliseerd zijn voor U.S. Netflix of Hulu, servers in Frankrijk voor RTL, of BBC's iPlayer in het Verenigd Koninkrijk om er maar een paar te noemen. In totaal biedt CyberGhost 58 landenlocaties met meer dan 3.000 servers.

In de app-instellingen kan je advertentie- en trackerblokkering, bescherming tegen malware en gegevenscompressie activeren voor snellere prestaties. Het bedrijf zegt dat gegevenscompressie alleen voor afbeeldingen is en alleen via http gaat, er worden geen logs bijgehouden.

CyberGhost's privacybeleid zegt dat het je online activiteit, IP-adres, timestamp of sessieduur niet zal registreren. Het bedrijf registreert echter wel verbindingspogingen die de tijd, het land van herkomst en de versie van je CyberGhost-applicatie bevatten. Het registreert ook succesvolle verbindingspogingen. CyberGhost zegt dit te doen om de prestaties van de service te monitoren.

CyberGhost rekent 63 dollar per jaar voor zeven gelijktijdige apparaatverbindingen, wat ongeveer het gemiddelde is voor een dienst met zoveel functies.

Op dit moment heeft Cyberghost een aanbieding lopen en kan je voor slechts 2,45 euro per maand gebruik maken van deze dienst.





Beste VPN-dienst voor Netflix: NordVPN

NordVPN is een van de populairste VPN-diensten. Het enige dat ons een beetje dwars zit is dat de oprichters en het hoger management ervoor kiezen om anoniem te blijven. Er is echter geen twijfel mogelijk dat het een goed gebouwde dienst is. Het bedrijf biedt 59 landenlocaties met meer dan 5.000 servers. Ook belooft het bedrijf dat het goed werkt met Netflix. Het biedt hiervoor geen dedicated servers aan. In plaats daarvan wordt Netflix verondersteld te werken, ongeacht op welke server je je bevindt.

NordVPN heeft er ook voor gekozen om haar apps een uniform ontwerp te geven, maar interessant genoeg lijkt de Android versie meer op de desktop dan andersom. Bovenaan staat een wereldkaart die je kan zoomen om een serverlocatie te kiezen, maar als je naar beneden scrollt in de app kan je een land kiezen uit een alfabetische lijst. Zodra je op een land klikt, kan je ofwel vasthouden aan de eerste server die NordVPN kiest, of naar beneden scrollen met een andere lijst om te kiezen uit alle mogelijke servers op die locatie.

NordVPN biedt daarnaast malware bescherming die standaard geactiveerd is. Het heeft ook alle verschillende functies die aanwezig zijn in de desktop versie, inclusief P2P file-sharing servers, dubbel-hop verbindingen, speciale IP's en TOR over VPN.

NordVPN's privacybeleid zegt dat het geen van je activiteiten registreert en kost 84 dollar per jaar. Op dit moment loopt er een aanbieding waardoor je maar 2,65 euro per maand hoeft neer te tellen.





Beste VPN voor beginners: Tunnelbear

Als je nieuw bent in de VPN-wereld, raden we TunnelBear ten zeerste aan. Om te beginnen hoef je niet eens te betalen om het uit te proberen, aangezien het bedrijf 500MB aan gegevens per maand gratis aanbiedt. Dat is niet veel, maar als je het alleen gaat gebruiken om je mail te checken of iets dergelijks dan kan het handig zijn. TunnelBear heeft 22 landenlocaties.

TunnelBear's app heeft twee hoofdknoppen. Bovenaan staat een aan/uit-knop voor de verbinding en onderaan staat de locatiekeuzetoets. De rest van de app toont een kaart van je huidige of VPN-gebaseerde locatie.

TunnelBear heeft daarnaast opties om automatisch verbinding te maken op onveilige Wi-Fi-netwerken, evenals bescherming tegen deep packet inspection (GhostBear), een internet kill switch genaamd VigilantBear en tot slot is er SplitBear, een split tunneling-functie die specifieke apps buiten de VPN-tunnel houdt.

TunnelBear zegt dat het je browseactiviteiten niet registreert, maar het zal je OS versie, TunnelBear app versie, of je actief was in een bepaalde maand, en totale gegevens gebruikt in een bepaalde maand, wel bijhouden.

TunnelBear rekent 60 dollar per jaar en je kan vijf apparaten tegelijk verbinden. Het is een goede prijs, en hoewel het niet dezelfde hoeveelheid functies heeft als NordVPN, is het een geweldige keuze voor nieuwelingen.





Beste VPN voor privacy, veiligheid en beginners: ProtonVPN

ProtonVPN is een prima keuze voor nieuwe gebruikers, je hoeft niet te raden wie er achter de dienst zit en hij biedt informatieve blogs over wat je wel en niet kunt verwachten van een VPN. Daarnaast publiceert ProtonVPN jaarlijks een transparantierapport en legt het bedrijf uit welke versleuteling wordt gebruikt.

Deze dienst legt de nadruk vooral op privacy en veiligheid, ook al is het ook mogelijk geoblokkades te omzeilen en media te consumeren. Naast VPN-diensten biedt het bedrijf ook een versleutelde maildienst aan genaamd Protonmail.

Wij zijn beide diensten aan het testen en onze eerste indruk is uitstekend. De reviews volgen snel.