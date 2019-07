China dwingt toeristen malware te installeren op smartphone

"Deze app is het zoveelste bewijs dat laat zien hoe de massabewaking in Xinjiang wordt uitgevoerd. We weten al dat de inwoners van Xinjiang, met name Turkse moslims, 24 uur per dag in de regio worden bewaakt," zegt Maya Wang, senior onderzoeker bij Human Rights Watch in China tegen Vice. "Wat je gevonden hebt gaat verder dan dat: het suggereert dat zelfs buitenlanders aan zo'n grote massa en onrechtmatig toezicht worden onderworpen.

Een toerist die onlangs in de Xinjiang-regio zat moest z'n toestel inleveren en kreeg deze terug met malware. Bij terugkomst heeft hij een kopie van de malafide app aan verschillende nieuwsmedia en beveiligingsonderzoekers gegeven.

De malware ploegt door je agenda, contactenlijst, belgeschiedenis, sms'jes en uploadt deze naar een server. Daarnaast kijkt de app welke andere apps er op je toestel staan en probeert de gebruikersnamen die daaraan zijn gekoppeld te achterhalen. De app zoekt daarnaast ook op Islamitische religieuze teksten en op alles waar het woord "Jihad" in voorkomt evenals extremistische teksten.

Het is niet duidelijk of er ook zo'n app is voor iPhones, maar er zijn wel apparaten gezien die worden gebruikt om iPhones te doorzoeken.