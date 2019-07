ISP's noemen Mozilla superschurk wegens omzeilen pornofilter

Britse branchevereniging van internetproviders ISPAUK is boos op Mozilla vanwege diens implementatie van DNS-over-HTTPS (DoH). Dat protocol wordt onder meer geïmplementeerd in Android en Firefox lijkt ook stappen in die richting te zetten. DoH is enigszins controversieel, niet in de minste plaats omdat netwerkbeheerders het zicht op metadata verliezen en minder zicht hebben op malafide domeinen die worden aangesproken.

Maar dat is niet het issue waar de providers aanstoot aan nemen. Het gaat ze om het omzeilen van het Britse pornofilter. DoH zorgt ervoor dat ze niet meer zien dat klanten pornosites bezoeken, wat in het VK aan banden is gelegd. Diverse providers zijn dan ook niet blij met de implementatie van DoH in grote browsers, en daarom heeft de ISPAUK Mozilla genomineerd als "Villain of the Year" in deze tweet:

@mozilla is nominated for the #ISPAs #InternetVillain for their proposed approach to introduce DNS-over-HTTPS in su... twitter.com/i/web/status/1... — Internet Services Providers Association (ISPAUK) (@ISPAUK)4 July 2019

De tweet maakt boze of melige reacties los bij tweeps, zoals ""Waah we can't control and monitor citizens waaah", "delete your organisation" en vragen aan Mozilla om het hilarische bericht te retweeten.