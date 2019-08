Is het gebruik van een VPN-dienst wel legaal?

Een VPN (Virtual Private Network) kan een geweldige manier zijn om je privacy te beschermen, te werken aan gevoelig materiaal terwijl je niet op kantoor bent, of om toegang te krijgen tot buitenlandse versies van Netflix. Maar, zijn ze legaal te gebruiken? We leggen uit waar en wanneer een VPN is toegestaan door de bevoegdheden die er zijn.

Wat is een VPN?

Een VPN creëert wat vaak wordt aangeduid als een 'privétunnel' tussen je apparaat en een server online. De gegevens die tussen deze twee punten worden verzonden, worden versleuteld zodat hackers of inlichtingendiensten de communicatie niet kunnen ontcijferen.

Van oudsher wordt de technologie door bedrijven gebruikt als een manier om bedrijfsdocumenten veilig te bewaren, terwijl werknemers er op afgelegen locaties aan werken. In de afgelopen jaren is het ook in de smaak gevallen bij mensen die zich zorgen maken over privacy in het algemeen en omdat VPN's je locatie kunnen veranderen (waardoor het lijkt alsof je je in een ander land bevindt), gebruiken steeds meer mensen de technologie om zich door geoblokkades heen te worstelen - voornamelijk door het streamen van video's. De technologie wordt ook gebruikt voor de beveiliging van hun bedrijfsdocumenten.

Is het legaal om een VPN te gebruiken?

In de meeste landen over de hele wereld zijn VPN's legaal. Dit verandert wanneer het regime dat de leiding heeft een totalitaire visie heeft.

Het is bijvoorbeeld illegaal - of zeker een grijs gebied - om een VPN te gebruiken in China, Rusland, Turkije, Irak en de Verenigde Arabische Emiraten tussen een handvol andere landen, waaronder Iran en Noord-Korea. Sommige van deze landen ontmoedigen alleen maar het gebruik van een VPN of beperken de mogelijkheden van de dienst.

De redenen hiervoor zijn doorgaans omdat de regeringen van de landen afwijkende meningen willen voorkomen of de toegang tot westerse diensten en nieuwsbronnen willen beperken. Dat gezegd hebbende, is het moeilijk om gevallen te vinden waarin iemand (die als buitenlander reist) vervolgd of gevangen gezet is voor het gebruik van een VPN.

Vergeet niet dat de webbrowser Opera en verschillende andere browsers nu ingebouwde VPN's hebben. Er zijn ook tal van browserextensies voor VPN's, dus als je die functie hebt ingeschakeld, moet je deze functie uitschakelen wanneer je naar een van de bovengenoemde landen reist. Of gebruik het op eigen risico.

Voor mensen in de rest van de wereld is een VPN een perfect acceptabel hulpmiddel om te gebruiken en wordt het in veel opzichten steeds belangrijker. Door je online activiteiten privé te houden, voorkomen ze dat bedrijven en hackers je surfgedrag, aankoopgeschiedenis en in sommige gevallen politieke voorkeur kunnen achterhalen.

Kan ik Amerikaanse Netflix in Nederland bekijken?

VPN-diensten worden vaak gebruikt voor het bekijken van overzeese versies van Netflix en andere streaming diensten. Aangezien elke regio verschillende shows en films heeft, kan het nogal een verleidelijk voorstel zijn.

In de huidige gebruiksvoorwaarden van Netflix staat dat "je de Netflix-inhoud voornamelijk kunt bekijken in het land waar je je account hebt gevestigd en alleen op geografische locaties waar wij onze service aanbieden en een licentie hebben voor dergelijke inhoud".

Dit kan zo worden uitgelegd dat het bekijken van inhoud uit andere landen is toegestaan, indien dit niet impliciet wordt vermeld. En in ieder geval overtreed je de wet niet als je iets doet dat in strijd is met de algemene voorwaarden van een dienst.

Netflix en andere bedrijven strijden overigens wel actief tegen VPN-aanbieders waarbij specifieke servers worden geblokkeerd. Dit is de reden waarom je vandaag de dag wellicht geen toegang hebt tot Netflix in een bepaald land, ook al gebruik je dezelfde VPN-dienst die je gisteren gebruikte. Sommige VPN-providers jongleren dan weer met IP-adressen om de blokkades te omzeilen. Het is een kat-en-muisspel.

Verbergt een VPN echt al mijn activiteiten?

Het is waar dat je internet provider niet zal weten wat je doet, maar sommige VPN-dienstverleners kunnen dat wel. Dit betekent dat als je je bezighoudt met illegale zaken, dan kan de politie het VPN-bedrijf dwingen om de gegevens die het over je online geschiedenis heeft te overhandigen. Daarom loont het de moeite om een VPN-dienst te kiezen die zich in een land bevindt waar dit niet kan gebeuren, en die een strikt zero-logs policy heeft.

Er zijn ook gevallen geweest waar gratis VPN-diensten gebruikers bespioneren, toegang hebben tot gevoelige informatie, of geen encryptie te bieden. Wij raden je aan te betalen voor een VPN-dienst in plaats van een gratis VPN-dienst te gebruiken. In de meeste gevallen zijn gratis diensten toch al te beperkt in hun serverlocaties of gegevenstoewijzingen.

Als je bereid bent te betalen voor een VPN met een goede reputatie te gaan dan is het een geweldige manier om je eigen persoonlijke veiligheid online te verbeteren.

