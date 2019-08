Deze 'gratis game' steelt je Steam-account

De oplichters sturen je een melding dat je een gratis game krijgt of hebt gewonnen en dat je daarvoor alleen maar een key hoeft in te vullen op de giveaway-site. Deze giveaway-site (steamsafe.fun, gamekeys.gq en andere) doet alsof de gebruiker middels een roulette-systeem een gratis game krijgt.

In de "molen" zitten verschillende populaire games waaronder Player Unknown's Battle Ground (PUBG), Tropico 4, ARK: Survival Evolved, Counterstrike Source Go (CSGO), Assassin's Creed etc. De gewonnen game moet natuurlijk wel gekoppeld worden aan je Steam-account en daarvoor moet worden ingelogd in Steam.

De nep-pagina waar je zogenaamd games kan winnen

Gebruikers worden naar een nep-inlogpagina gestuurd en krijgen, na inloggen zelfs het 2FA-scherm te zien. Eenmaal "ingelogd" wordt er direct een script uitgevoerd dat het e-mail adres, telefoonnummer en wachtwoord wijzigt waardoor je niet meer in je account kan. De oplichters sturen de link vervolgens door naar mensen die in je vriendenlijst waardoor de kans bestaat dat zij ook in deze praktijken trappen.

Je e-mail adres wordt direct gewijzigd

Let dus goed op als iemand je een gratis game aanbiedt, zelfs als dat een vriend of vriendin is. Controleer de url (https://steamcommunity.com) en blijf altijd denken dat, als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dat waarschijnlijk ook zo is.

Ben jij deze oplichtingspraktijken al eens tegengekomen? Ja, en ik ben er niet ingetrapt Nee, niet tegengekomen Ja, en ik ben er helaas ingetrapt Nee, ik gebruik geen Steam

"Workaround"

Mocht het te laat zijn en je je account verloren hebben, zijn er gelukkig wel wat manieren waarmee je je account terug zou kunnen krijgen. Je moet zo snel mogelijk een account recovery support ticket openen. Hiermee kan je je account terugkrijgen als je kan bewijzen dat jet jouw account was, maar gekochte/gewonnen/verzamelde items krijg je daar helaas niet meer mee terug.

"Steam Support zal niet langer verloren voorwerpen herstellen. Items wisselen vaak meerdere keren van eigenaar voordat een herstelverzoek wordt ingediend en dit betekent dat ze niet kunnen worden hersteld zonder ze te dupliceren of ze te verwijderen uit de inventaris van een andere onschuldige gebruiker. Het dupliceren van items heeft een negatieve impact op iedereen die handelt of de markt gebruikt door de waarde van items te verlagen," aldus Valve.

De kans is groot dat dat de reden is waarom oplichters op deze manier accounts stelen. Sommige voorwerpen zijn namelijk behoorlijk waardevol.

Deze oplichterspraktijken zijn ontdekt door een gebruiker die zichzelf Quoc noemt die het heeft gemeld aan bleepingcomputer.