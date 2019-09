EFF: Chrome's nieuwe privacyplan is geen privacy

Google voelt volgens de EFF de druk van andere browsermakers die zwaarder inzetten op privacy, om zich te kunnen onderscheiden van Chrome. Browsers als Firefox en Brave nemen al langer de leiding met deze trend, maar ook Safari en Edge kiezen privacymaatregelen als het hard wissen van trackers, handhaven van DNT-signalen en het gebruik van ingebouwde VPN.

Dat is volgens de privacybeschermende organisatie de reden dat Chrome-maker Google een voorstel heeft gepubliceerd, onder de noemer Privacy Sandbox, voor een privater web. Ironisch schrijft EFF: "Het bedrijf dat gebruikersgedrag van twee derde van het web volgt zegt dat 'privacy van het grootste belang voor ons is, bij alles wat we doen'."

Google doet een aantal voorstellen voor het Chromium-project met een paar goede ideeën, maar ook een paar die juist slechter zijn voor privacy, betoogt de digitale burgerrechtenorganisatie.

Tracken zonder cookies

De concepten waar de organisatie zich boos over maakt - zoals het gebruik van een anoniem ID voor 'interesses' waar adverteerders niet bij zouden kunnen, maar die je zou kunnen deanonimiseren als een gebruiker vijf of meer interesses heeft - zijn er volgens de EFF op gericht om het gebruik van cookies om gebruikers te tracken simpelweg te vervangen door iets anders:

"Google is aan het brainstormen over manieren om gerichte advertenties uit te kunnen blijven leveren in een post-third-party-cookie-wereld. Als cookies de kant opgaan van de pop-up advertentie, kan Google's targeting-business gewoon doorgaan. De Sandbox gaat niet om jouw privacy. Uiteindelijk is Google een advertentiebedrijf dat toevallig een browser maakt."