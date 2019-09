Patch Tuesday-update Windows 10 bevat opnieuw bugs

Gebruikers die ongelukkig genoeg waren om vorige week al naar updates te zoeken, kregen de buggy patch al binnen. MSpoweruser riep de patch uit tot misschien wel de bug-rijkste update van Microsoft ooit. Er doken diverse issues op, niet in de minste plaats eentje die ervoor zorgde dat de CPU plots zwaar belast werd, gemiddeld tot 20 procent, aldus IDG-collega Woody Leonhard.

Nieuwe bugs

Dat had te maken met de manier waarop de zoekfunctie resources aansprak. Met het pletten van deze bug, duikt voor sommige gebruikers een juist aangepakt issue op: de zoekbalk die geen resultaten levert, maar een blanco pagina. Daarnaast crasht het startmenu voor sommige gebruikers met een melding dat deze opnieuw wordt geïnitialiseerd bij opnieuw inloggen in Windows 10, zo meldt WindowsLatest.

Systeembeheerders waarschuwen onder meer op Reddit om nog even iets langer op de vorige build te blijven hangen. Microsoft brengt volgende maand servicepack versie 1909 uit, die voornamelijk een stabiliteitsupdate is voor versie 1903. Daarna richt het bedrijf de aandacht op versie 20H1 die in het voorjaar moet verschijnen. Deze grotere update komt met nieuwe features, terwijl elke najaarsupdate voortaan meer een onderhoudsupdate is voor de jaarlijkse nieuwe versie.

Belangrijke beveiligingspatches

Redenen om de update wél te installeren zijn onder meer patches om chipexploits beter te voorkomen (RIDL en Fallout), oplossingen voor RDP-kwetsbaarheden, een tweetal geheugengaten dat het escaleren van rechten mogelijk maakt en beveiligingsupdates voor een breed scala aan Windows-toepassingen.