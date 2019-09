Macs van Avid-gebruikers weigeren te starten

Een steeds groter wordende groep Avid Media Creator-gebruikers meldt dat hun Mac niet meer opstart na een reboot of shutdown. Gebruikers raden elkaar aan hun systemen niet af te sluiten en zo snel mogelijk een back-up te maken.

Het probleem schijnt zich voor te doen in de /var-directory van macOS. Deze systeemmap raakt corrupt waardoor het systeem niet meer kan starten. Avid is inmiddels op de hoogte en laat weten met man en macht te werken de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Google de boosdoener?

Inmiddels lijkt de boosdoener gevonden te zijn. Een automatische update voor Google's webbrowser, Chrome, "beschadigt" de systeembestanden waardoor macOS, na afsluiten niet meer kan herstarten. Google heeft de uitrol van de update stopgezet. Er wordt druk gespeculeerd waarom dit vooral machines met Avid Media Composer treft.

De systeembestanden van macOS kunnen normaal gesproken niet door applicaties worden gewijzigd, maar omdat veel Avid-gebruikers de System Integrity Protection-functie van Apple uitschakelen lijkt het probleem zich vooral voor te doen op deze systemen.

De System Integrity Protection-functie van macOS zorgt ervoor dat systeembestanden niet kunnen worden gewijzigd door software van derden. Dit betekent echter ook dat veel externe audio- en video-apparaten niet (meer) werken op nieuwere versies van macOS. Het uitschakelen van deze functie zorgt ervoor dat deze externe hardware weer naar behoren werkt, maar dat betekent dus wel dat het systeem een stuk kwetsbaarder is. Google's update lijkt de /var-map (of een verwijzing/snelkoppeling te wijzigen) waardoor deze problemen optreden.

Workaround

Er zijn verschillende manieren waarop dit probleem tijdelijk kan worden opgelost. De snelste manier om dit te doen is door het systeem te starten in de recoverymodus (herstelmodus) door de command-R ingedrukt te houden vlak na het inschakelen van de Mac. Ga naar het toepassingen-menu en open de Terminal.

Typ de volgende commando's:

chroot /Volumes/Macintosh[&]#92[/&] HD # "Macintosh HD" is the default rm -rf /Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle mv var var_back # var may not exist, but this is fine ln -sh private/var var chflags -h restricted /var chflags -h hidden /var xattr -sw com.apple.rootless "" /var





Herstart je systeem en je kan weer aan de slag.

Er zijn meerdere workarounds beschikbaar, zelfs voor gebruikers die werken op een Hackintosh. Meer informatie hierover kan gevonden worden op de website van Mr. Macintosh.