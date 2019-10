Waarom je niet langer hoeft te betalen voor antivirus software

Veel pc-gebruikers zijn gewend aan het betalen voor antivirussoftware en wel om de volgende twee redenen: goede gratis alternatieven waren zeldzaam en de standaard bescherming van Windows door Microsoft was minimaal. Als we Microsoft's software vergeleken met Norton, Kaspersky of een hoop andere antivirus-pakketten scoorde Microsofts oplossing zo laag dat deze vaak helemaal onderaan eindigde.

Maar tijden veranderen, Microsoft heeft de lage scores, adviezen en rants ter harte genomen en endpointbeveiliging serieus genomen. In 2019 presteerde Microsoft's eigen Windows Defender Antivirus (die standaard wordt meegeleverd met Windows 10) beter dan betaalde antivirus-pakketten. Ondanks dat is het niet perfect. Er worden vaak false positives gemeld (legitieme apps die onterecht worden aangemerkt als malware) en op low-end computers kan de software de boel behoorlijk vertragen. Als dat je niet stoort, waarom zou je dan nog ongeveer 60 euro per jaar betalen?

We blijven uiteraard nog steeds virusscanners testen en er zijn, naast de twee eerder genoemde redenen, nog steeds scenario's waarom je een los antivirus-pakket zou willen hebben, maar voor nu kijken we vooral hoe ver Windows Defender is gekomen en hoe goed deze software zich staande houdt tussen de andere grote jongens.

Waarom zou je voor Windows Defender gaan?

Twee antivirus-test-organisaties hebben Windows Defender getest en vergeleken met andere scanners en kwamen tot de conclusie dat Microsoft's pakket een van de beste was.

Het is belangrijk op te merken dat het testen van antimalware een tijdrovend proces is. Zelfs sites zoals AV-comparatives maken gebruik van geautomatiseerde tests die het web afstruinen en op zoek gaan naar kwaadaardige sites en URL's, waarbij wordt geprobeerd realistische scenario's te reproduceren die we allemaal in ons dagelijks werk tegen zouden komen.

Eén belangrijk punt viel op: In de test van AV-comparatives was Microsoft een van de vier leveranciers (op een totaal van zestien) die alle malware tegenhield. Leveranciers van wie de pc's uiteindelijk met malware werden besmet, waren onder meer grote namen, zoals McAfee en Symantec.

Hier is een momentopname van de bevindingen van AV-vergelijkingen:





Eerlijk is eerlijk, de test van AV-comparatives liet wel enkele zwakke plekken van Windows Defender zien. De software kon in enkele "user dependent"-testcases niet direct de malware identificeren en vroeg de gebruiker om toestemming om het bestand te installeren. Dit is niet ideaal (gebruikers zijn meestal geneigd toestemming te geven, zelfs als ze niet weten wat de software doet). Windows Defender had ook een groot aantal false-positives en blokkeerde in totaal 74 legitieme applicaties en services. Iets om rekening mee te houden als je voor deze software gaat.

Heeft Windows (Defender) ooit wel eens een legitieme applicatie op jouw systeem tegengehouden? Ja Nee Ik gebruik geen Windows Defender Created with





Ook bij AV-test kwam Windows Defender als topproduct uit de test. Elk stukje malware dat tegen deze software werd aangegooid werd gedetecteerd, zelfs enkele zero-day-samples. Uit de test van AV-test kwamen overigens geen fase positives naar voren en hierdoor kreeg de antivirus-software van Microsoft de hoogste score:





Het is belangrijk om te herhalen dat Defender hoog scoorde (met een perfecte score in de update van juni) in termen van zero-day-aanvallen. Dit was voorheen een van de zwakke punten van Defender: Microsoft kon niet snel en effectief genoeg reageren om nieuwe, opkomende aanvallen te bestrijden. Het herhaalde succes van Defender in tests door derden bewijst dat Microsoft deze obstakels heeft overwonnen.

AV-test heeft Defender ook boven het industriegemiddelde geplaatst wat betreft prestaties, zoals het installeren van apps en het kopiëren van bestanden, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de eigen test van AV-comparatives van april, waar Defender in diezelfde vergelijkingen slecht presteerde.

Ten slotte heeft SELabs de antimalware-applicatie van Microsoft ook getest. Het rapport (PDF) gaf Defender een 100 procent nauwkeurigheidsclassificatie. De software scoorde een 3/3.

Meerdere testresultaten maken duidelijk dat Windows Defender goed genoeg is om je pc te beschermen tegen virussen en malware. Natuurlijk moet je altijd veilige internetpraktijken toepassen, zoals niet klikken op onbekende links en bijlagen en niet door de donkere hoeken van het web dwalen. En vergeet niet dat Windows Sandbox (toegevoegd aan Windows 10 Pro-machines als onderdeel van de mei 2019 Update) je die extra bescherming biedt voor het geval je toch een riskante site of app wilt verkennen.

Geweldige gratis antivirusopties kunnen worden toegevoegd aan Defender

Oké, misschien ben je nog steeds niet overtuigd. Als je een extra laag antimalwarebescherming wilt, maakt Defender dat ook gemakkelijker.

In het verleden werd het uitvoeren van twee antivirusprogramma's als een slecht idee beschouwd vanwege mogelijke conflicten. Windows 10 stelt je in staat om elk antimalwareprogramma dat je kiest uit te voeren, en optioneel kan je Defender op je systeem laten staan om periodiek te controleren op bedreigingen als secundaire maatregel. (Ga naar Instellingen > Update & Beveiliging > Windows Beveiliging en klik vervolgens op Virus- en bedreigingsbescherming. Scrol naar beneden naar de Windows Defender Antivirusopties en zorg ervoor dat het periodiek scannen is ingeschakeld.)

Nogmaals, op dit moment biedt Windows Defender genoeg bescherming waardoor je andere pakketten kan laten liggen, maar mocht je er toch nog iets anders naar willen draaien, dan weet je in elk geval dat dat mogelijk is.

En redenen om wel een los antivirus pakket te kopen?

Waarom zou je nu nog een betaald antivirus-pakket halen? Als je fan bent van totaalpakketten. De marktleiders hebben hun antivirus-pakketten flink uitgebreid. Denk aan VPN-diensten, credit monitoring en wachtwoordbescherming evenals het versleutelen van gevoelige documenten.

Sommige aanvallers willen je systeem gewoonweg laten crashen, maar vergeet niet dat er veel meer geld te verdienen valt met aanvallen zoals ransomware, die je pc versleutelen en vervolgens eisen dat je voor de decryptiesleutel betaalt. Zowel Malwarebytes als BitDefender, hebben gratis anti-ransomware-oplossingen ontwikkeld.

Windows heeft zijn eigen gratis beveiligstools die helpen ransomware te stoppen, inclusief Windows Defender en beschermde mappen die kunnen worden vergrendeld en beveiligd. Niets is perfect, en niemand kan met zekerheid zeggen dat een nieuwe aanval de bescherming van Windows niet zal kunnen breken. Maar dat argument geldt ook voor betaalde diensten.

Het gemak dient de mens, maar dat gemak komt echter met een prijs die elk jaar in je portemonnee te voelen is als onderdeel van een terugkerend abonnement. Als je voor dit soort diensten wilt blijven betalen, is dat prima. Maar als je op zoek bent naar een manier om geld te besparen, dan is het de moeite waard om je bestaande betaalde antivirusabonnement op te zeggen ten gunste van Windows Defender.