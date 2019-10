Beveiligers luiden noodklok om stalker in je broekzak

Stalkerware, spyware die gebruikt om te spioneren op een vriend, vriendin of ex, is fors aan het groeien, zo meldt beveiligingsbedrijf Kaspersky, dat de eerste acht maanden van dit jaar een groei van maar liefts 373 procent noteerde ten opzichte van dezelfde periode in 2018. De software kwam 518.223 gevallen tegen van geïnstalleerde stalkerware of pogingen om zulke apps te installeren.

Volgens Kaspersky stijgt de rol van stalkerware in het securitylandschap en kost het wellicht tijd om in te schatten wat precies de impact daarvan is. Organisaties voor slachtoffers van huiselijk geweld zouden volgens het bedrijf hechter moeten samenwerken met IT-beveiligingsbedtrijven om beter te kunnen reageren op stalkerware.

Te zacht optreden

Dat is precies wat Malwarebytes deze week aankondigde. Dat bedrijf wijst op een probleem met stalkerware: soms worden dergelijke volgende apps gebruikt voor 'legitieme' doeleinden, bijvoorbeeld voor ouderlijk toezicht. Maar de apps worden ook in de markt gezet (bijvoorbeeld met reclame op Twitter) dat het de perfecte methode is om te zien of je partner vreemdgaat.

Lees ook: Tips om jezelf te beschermen tegen stalkerware op zustersite Computerworld.

Stalkerware wordt vaak wat voorzichtiger behandeld door beveiligingssoftware dan andere malware, hoewel dat aan het veranderen is. Verschillende applicaties behandelen spyware als potentieel onwenselijke applicaties en zullen het minder snel verwijderen of in quarantaine zetten, om die functionaliteit voor bezorgde ouders niet te breken.

Gebruikers wapenen

Volgens Malwarebytes is het belangrijk dat beveiligingsbedrijven harder optreden tegen dergelijke software - zoals de software van dat bedrijf zelf ook al jaren doet. Daarnaast is het belangrijk dat meer gebruikers zich ervan bewust zijn dat stalkerware veelvuldig wordt ingezet en hoe je jezelf ertegen bewapent.

Verder is het zaak dat organisaties die hulp bieden aan slachtoffers van huiselijk geweld zulke digitale middelen kennen en de effecten ervan herkennen. Volgens onderzoek dat de universiteit van Toronto dit jaar publiceerde blijkt dat in 70 tot 80 procent van de gevallen van huiselijk geweld, spionerende software werd gebruikt (PDF).