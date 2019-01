13 doodenge privacyvermorzelende technologieën

Het is vandaag de Europese dag van de Privacy en hoewel de gemiddelde privacyfreak bij het horen van het woord "privacy" meestal al begint te klagen dat de gemiddelde gebruiker daar niet mee bezig is en het zich weinig kan schelen, lijkt er langzaam maar zeker toch wat te veranderen. De autoriteit persoonsgegevens bracht vandaag naar buiten dat maar liefst 95 procent van de Nederlanders zich zorgen maakt over de bescherming van zijn persoonsgegevens. Een derde maakt zich zelfs veel of zeer veel zorgen en dan "vooral over misbruik van (een kopie van) hun identiteitsbewijs, organisaties die hun online zoekgedrag volgen en hen volgen via het wifi-signaal van hun mobiele telefoon," aldus de autoriteit.

Toch doet de gemiddelde gebruiker (in onze ogen) nog steeds veel te weinig om de privacy ook daadwerkelijk te beschermen. Wachtwoorden worden nog steeds te vaak gerecycled, apps met verregaande machtigingsverzoeken worden zonder blikken of blozen geïnstalleerd en er wordt nog te veel onveilige hardware gekocht of goed geconfigureerd (als het standaardwachtwoord te vinden is in de handleiding van je hardware en je wijzigt deze niet, moet je jezelf toch echt goed achter de oren krabben).

Het helpt ook niet dat overheden, bedrijven en hardwareproducenten ook steeds verder gaan met het verzamelen van data. Het verzamelen is nog tot daaraan toe, het beveiligen (en/of) verkopen van de verzamelde informatie is een groot punt van zorg en als het mis gaat wordt is de verontwaardiging groots.

Technologie is van zichzelf niet slecht, maar hoe het gebruikt wordt soms wel. Onze privacy is daarbij vaak het slachtoffer van nieuwe mogelijkheden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat we ook graag bereid zijn onze privacy op te geven, als we het gevoel hebben daarvoor iets terug te krijgen.

Infrastructuurbeveiligingsspecialist Steve Hunt zegt dat we privacy nog steeds niet hoog in het vaandel hebben staan. "Privacy heeft voor ons geen waarde als we zelf degenen zijn die de informatie delen. We zetten vol trots het hele hebben en houden van onze kinderen op Facebook, maar zijn boos als mensen informatie hebben die we niet bewust hebben gedeeld."

"Ik denk niet dat Big Brother de overheid is. Big Brother zijn we zelf. Wij installeren zelf de camera's en scantechnologieën om ons huis, de buurt en de school te beveiligen. We geven zelf toegang tot ons privéleven waarbij alles wordt opgeslagen." Dus tijd om kritisch goed te kijken naar wat we doen. En daarom hier enkele technologieën die onze privacy de komende jaren nog verder aantasten, zoals mobiele naaktscanners en afluisterende straatlantaarns.