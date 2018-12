9 wachtwoordmanagers die je wapenen tegen hackers

Gisteren kon je op onze site lezen dat een hacker was binnengedrongen in de beveiligingscamera van een gebruiker en daarmee in gesprek ging. De hacker had geen misbruik gemaakt van kwetsbaarheden of gaten, maar vanwege het feit dat het slachtoffer aan wachtwoordrecycling deed.

We weten wel dat het heel moeilijk is voor elke dienst een ander wachtwoord aan te maken en deze ook nog eens complex genoeg te maken, maar het is echt nodig. Uit het jaarlijkse wachtwoordonderzoek van Splashdata bleek wederom dat de meest gebruikte wachtwoorden "123456" en "password" zijn. Daar valt dus nog steeds veel te verbeteren. Wachtwoordmanagers kunnen daarom bij het verzinnen en beheren van complexe wachtwoorden zeer goed van pas komen.

Wij hebben een lijst voor je samengesteld. Deze wachtwoordmanagers kunnen we je aanbevelen.