11 jonge hackers die geschiedenis schreven

De jeugd van tegenwoordig

Natuurlijk zijn er veel criminelen die al aardig op leeftijd zijn, maar de geschiedenis heeft uitgewezen dat veel van de meest geruchtmakende zaken in hacking en fraude komen van tieners die helemaal los gingen op hun zolderkamertje.

We geven hier een lijst van erg jonge mensen die het nieuws hebben gehaald met spraakmakende hacks, want sinds het begin van het openbare internet is het web een grote uitdaging geweest voor de adolescent.

Ontsnappen naar militaire dienst

James Kosta verdiende op zijn 13e al 1500 dollar per jaar als een computerconsultant, maar toen - zo zegt hij zelf - kreeg hij verkeerde vrienden. Hij werd op 14-jarige leeftijd gearresteerd nadat hij IBM en GE had gehackt en werd geconfronteerd met een gevangenisstraf van 45 jaar. Kosta had enorm geluk toen de rechter hem verwees naar militaire dienst - waarbij hij direct werd ingelijfd door de CIA op 20-jarige leeftijd. Hij werd in de dotcom-tijd, eind jaren 90, rijk en leidt nu een venture capital-firma.

Van je reputatie kom je niet af

Jonathan James, online beter bekend als 'c0mrade', begon klein met het hacken van het computersysteem van zijn school, maar het liep al snel uit de hand. Toen hij 16 werd had hij al toegang geforceerd tot de computers van het Amerikaanse ministerie van Defensie en de code te pakken gekregen van het International Space Station. Jammer voor hem werd hij gepakt, en overtrad ook nog eens de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating en moest zes maanden de cel in. Tragisch liep het af: hij pleegde zelfmoord op 25-jarige leeftijd - waarschijnlijk omdat hij dacht dat hij op het punt stond gearresteerd te worden voor het hacken van TJ Maxx, iets wat hij niet had gedaan.

Geef de schuld aan Canada

Het internet was nog kleiner en onschuldiger in 2000, en waarschijnlijk daarom kon een 15-jarige knaap uit Quebec datzelfde internet grotendeels plat leggen. Michael Calce, die de naam Mafiaboy online gebruikte, lanceerde een van de eerste grote DDoS-aanvallen tegen de giganten uit het dotcom-tijdperk als Yahoo, waardoor een groot deel van het internet kort platging. Calce kreeg een relatief lichte gevangenisstraf in Canada en verdiende later geld met boeken over internetbeveiliging en over hemzelf.

Twee Britten gesnapt

Twee Britse tieners, Richard Pryce (Datastream Cowboy) en Mathew Bevan (Kuji) presteerden het om een wachtwoorduitlezer te installeren op een computer van de Amerikaanse luchtmacht in Rome, en konden zo toegangsrechten verkrijgen van een systeem in Korea. Onderzoekers wisten hen op te sporen, niet met inzet van hightech maar door mensenwerk: ze kregen lucht van hun online schuilnamen en wisten anderen in de hackersgemeenschap zo onder druk te zetten dat zij hun maten verrieden.

Niet weten van ophouden

Kevin Mitnick heeft door de jaren heen heel wat hacks op z'n naam staan. Hij begon al op school en werd later uitgedaagd door andere hackers om een computersysteem te hacken van de Digital Equipment Corporation. Dit lukte en uiteindelijk ging de groep ervandoor met de propriétaire broncode van het bedrijf. Uiteindelijk klapten de andere hackers uit de school en gaven Mitnick aan. Dat weerhield de jonge hacker er echter niet van later nog in te breken bij IBM, Nokia, Motorola en Fujitsu, en dat terwijl hij voorwaardelijk vrij was.

Deed Microsoft dat echt?

Een Ierse tiener wist in te breken in de servers van het spel Call of Duty, met als doel het vergaren van e-mailadressen voor phishing. Maar in plaats van hem op te sporen en aan de politie te overhandigen zou Microsoft hem verder gaan opleiden en een baan geven.

Een prachtig verhaal dat menigeen ontroert, waardoor het nog steeds levendig wordt doorverteld in de techgemeenschap. Alleen het is nooit gebeurd. Microsoft heeft nooit een baan aangeboden, de foto die rondging is van een ander joch en de tiener zou zelfs nooit hebben bestaan.

De tiener die de iPhone jailbreakte

De iPhone was nog geen jaar op de markt toen een van zijn minst geliefde features (dat het was gelocked aan AT&T) werd gekraakt. Degene die dat voor elkaar kreeg was George Hotz, ook bekend als geohot, en hij was 17 jaar oud. Hij deed het met een schroevendraaier. Drie jaar later sloeg hij weer toe, dit keer met Sony's PlayStation 3, wat leidde tot een rechtszaak die met Sony werd geschikt.

Hotz ging later het goede pad op en werkte bij een aantal bedrijven aan AI-software, maar je kan blijkbaar niet alle wilde haren verliezen, want hij kreeg het aan de stok met de autoriteiten toen hij een kit maakte om gewone auto's te veranderen een zelfrijdende voertuigen. Hij gaf dat project toen maar op.

Het promoten van je familiebedrijf

Als je in het begin van deze eeuw al online was, ben je ongetwijfeld bekend met de namen NetSky en Sasser. Dat zijn wormen die kort een enorme schade aanrichtten op het internet. Ze waren gemaakt door Sven Jaschan, een 18-jarige Duitser, en tegen de tijd dat hij in 2004 werd gearresteerd werd er geschat dat die wormen liefst 70 procent uitmaakte van alle actieve malware. Sommigen speculeerden dat Jaschan de wormen had gemaakt om klanten te 'werven' voor het pc-ondersteuningsbedrijfje van zijn ouders, hoewel de infectie duidelijk de capaciteit van dat bedrijfje te boven ging.

De 414's

Neal Patrick en zijn clubje van tieners in Milwaukee, de 414's, hadden een goede timing. Hun exploits kwamen aan het licht in de vroege jaren 80, precies in de tijd toen de film War Games uitkwam. Dat leverde hen sympathie en bewondering op. Ze waren verantwoordelijk voor hacks op het Sloan-Kettering Cancer Center en de Los Alamos National Laboratory, waarbij ze overigens wel schade aan hadden gericht. Geen van allen belandden in de gevangenis en ze getuigden voor Congress over de gevaren van onveilige systemen op het net ontluikende internet.

The Inner Circle

Een andere groep tieners die de voorpagina's haalde en in de problemen kwam met de FBI in die tijd was bekend onder de naam The Inner Circle. Deze kinderen, 14 waren ze toen de FBI ze oppakte, hackten onder meer de bedrijfsmail van GTE's klanten Coca Cola en andere grote bedrijven. Iemand die schrijft voor Gizmodo heeft onlangs twee van die toenmalige tieners opgespoord - eentje is nu dakloos in Californië en de ander een papa en computerprofessional in Detroit. Beiden zeiden voornamelijk nieuwsgierig te zijn geweest en niets meer.

Pure nieuwsgierigheid

En dat klopt ook met wat onderzoeken laten zien. In een Brits onderzoek vertellen tieners die zijn gearresteerd vanwege online criminaliteit dat ze niet zozeer uitwaren op financieel gewin. Veel van hen zij gemotiveerd uit politieke of morele overwegingen, sommigen wilden hun vrienden imponeren of hun vaardigheden laten zien aan bedrijven die kwetsbaarheden hadden.

De eerste internetworm

De student Robert Tappan Morris liet in 1988 een worm los op het systeem van MIT en besmette uiteindelijk 6000 computers die verbonden waren met de voorloper van het internet, Arpanet. Morris heeft voor ongeveer 10 miljoen dollar aan schade aangericht met de gelijknamige worm en was de eerste persoon die werd vervolgd onder de Computer Fraud and Abuse Act.

Ondanks de miljoenenschade kreeg Morris alleen maar een werkstraf en kreeg later een baan aangeboden als professor op het MIT.

