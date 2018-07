Sony zet per ongeluk hele film in plaats van trailer op YouTube

Toch denkt niet iedereen dat dit een ongeluk is. Er wordt gespeculeerd dat dit een publiciteitsstunt is om de film wat meer in de spotlight te zetten. Het is een video waar in eerste instantie niet zoveel over werd gesproken en de film heeft uren online gestaan voordat deze werd verwijderd.

De video wordt veel besproken op social media en de YouTube-link wordt kwistig gedeeld. Als het een marketing stunt was, dan heeft Sony z'n doel bereikt. De video is inmiddels verwijderd en Sony was niet bereikbaar voor commentaar.