Facebook labelt gebruikers als 'geïnteresseerd in landverraad'

Facebook biedt zijn excuses aan voor het incident, zo meldt de Britse krant The Guardian. Het was bedoeld om mensen te labelen voor hun interesse in specifieke gebeurtenissen binnen de geschiedkunde, maar Facebook snapt dat dit erg gevoelig ligt in een land als Rusland. Adverteerders gebruiken die labels om gericht advertenties naar Facebookers te sturen.

De AVG beschermt gevoelige persoonsgegevens uit de profielinformatie, maar dat geldt niet voor zelf geconcludeerde informatie over interesse in categorie X, schrijft The Guardian. Volgens Facebook krijgen adverteerders - en andere partijen - geen toegang tot informatie die herleidbaar is naar specifieke personen.

De krant wijst erop dat dit dan wel niet direct herleidbare gegevens zijn, maar dat partijen bijvoorbeeld 'advertenties' kunnen richten op deze categorie en dan de IP-adressen kunnen noteren van mensen die hebben doorgeklikt om zo alsnog vast te stellen wie de geïnteresseerden zijn.