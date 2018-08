Makers CCleaner gaan door het stof en zetten oude versie terug

"Hartelijk bedankt voor jullie feedback (positief en negatief, het helpt allemaal). Ik wilde snel een update geven over de voortgang van wat we doen. We zijn op dit moment bezig met het scheiden van de opschoon-functionaliteit en de analytische rapportages. Daarnaast willen wij meer gebruikersbesturingsopties aanbieden die zullen worden onthouden wanneer CCleaner is gesloten. We zijn ook bezig met het maken van een overzicht waarin wordt beschreven welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden en hoe deze worden verwerkt.

Vandaag hebben we v5.45 verwijderd en de vorige versie teruggezet. Wij werken ondertussen aan een nieuwe versie met een aantal belangrijke verbeteringen," aldus Piriform.

Hiermee voldoet Piriform/Avast aan alle eisen die verschillende gebruikers op het forum plaatsten. Toch lijkt de schade al te zijn aangericht. Veel gebruikers klagen op het forum dat het vertrouwen is geschaad en dat zij er niet aan denken de software nog te installeren of aan te raden bij anderen.

De vorige versie van CCleaner kan hieronder worden gedownload:

v5.44 Free edition: https://www.ccleaner.com/go/get_ccfree

v5.44 Professional edition: https://www.ccleaner.com/go/get_ccpro

v5.44 Business Edition: https://www.ccleaner.com/go/get_ccbe (32-bit installer)

v5.44 Technician Edition: https://www.ccleaner.com/go/get_ccte