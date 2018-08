Facebook gaat achter je bankgegevens aan

Facebook heeft JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup en US Bancorp gesproken en gezegd dat het diensten wil aanbieden om ervoor te zorgen dat gebruikers vaker en langer gebruik gaan maken van Facebook Messenger.

"Het is de bedoeling dat het koppelen van bankgegevens aan Facebook ervoor zorgt dat gebruikers via de messenger kunnen zien hoeveel geld zij nog op hun rekening hebben staan en tegelijkertijd transactiedata en verzendingsupdates kunnen volgen. Het idee is dat praten via de Facebook Messenger beter is dan het in de wacht zitten aan de telefoon en het is volledig opt-in," zegt Elisabeth Diana, woordvoerster bij Facebook tegen Ars Technica. "We gebruiken deze informatie niet langer dan nodig om dit soort ervaringen mogelijk te maken - niet voor reclame of iets anders."

Diana laat verder weten dat dit al langer mogelijk is met Paypal, Citi in Singapore en American Express in de Verenigde Staten. Ze drukt de nieuwssite op het hart dat het bedrijf niet zomaar financiƫle data binnenharkt.

Het is nog niet duidelijk of Facebook dit in de (nabije) toekomst gaat doen met banken in Europa.