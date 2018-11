Facebook doet iPhone in de ban

Facebook heeft de afgelopen jaren flink wat steken laten vallen. Van het Cambridge-Analytica-schandaal tot de Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen. De vele nieuwsberichten van techsites en kritieken van hooggeplaatste leden bij concurrerende bedrijven is Mark Zuckerberg niet in de koude kleren gaan zitten.

Het bedrijf besloot een PR-bedrijf in te huren dat negatieve artikelen schreef over Apple en Google. Daarnaast riep Zuckerberg medewerkers op Android-smartphones te gebruiken in plaats van iPhones, schrijft New York Times. De Facebook-baas deed dit als reactie op de kritiek die Tim Cook gaf in een interview met MSNBC. Het interview is hieronder te bekijken.

Het is niet duidelijk of medewerkers ook daadwerkelijk zijn geswitcht.