Zuckerberg: Ik wist niet dat we met omstreden PR-bureau werkten

Zuckerberg zegt achter de samenwerking gekomen te zijn nadat hij erover las in het rapport van The New York Times en dat waarschijnlijk iemand van het "comms team" de samenwerking is aangegaan.

De Facebook CEO zegt verder alle relaties die Facebook heeft tegen het licht te houden en te evalueren zodat ze kunnen beslissen of zij verder willen gaan.

Facebook laat verder weten dat het New York Times-rapport fouten bevat. In het rapport staat onder andere dat het bedrijf niet snel genoeg reageerde op de Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen. Zuckerberg ontkent dat. Ook de oproep aan het management om iPhones in de ban te doen en voor Android-toestellen te gaan wordt in Facebook's statement ontkracht.

"Tim Cook heeft ons bedrijfsmodel consequent bekritiseerd en Mark is het daar duidelijk niet mee eens. Het is dus niet nodig geweest om iemand anders in dienst te nemen om dit voor ons te doen. En we hebben onze medewerkers en leidinggevenden al lang aangemoedigd om Android te gebruiken, omdat het het populairste besturingssysteem ter wereld is."

Ten slotte zegt facebook de samenwerking met Definers te hebben gestopt en benadrukt het dat het 't PR bureau nooit heeft gevraagd negatieve artikelen te schrijven of desinformatie over concurrenten te verspreiden.