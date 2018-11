Apple trapt Tumblr uit App Store

De app is sinds 16 november door Apple verwijderd en gisteren is duidelijk geworden dat dit komt omdat er kinderporno op de servers van Tumblr zijn gevonden. Deze zijn vermoedelijk door de filters van Tumblr geglipt.

"Elke afbeelding die naar het platform wordt geüpload wordt gescand tegen een database met materiaal over seksueel misbruik van kinderen om expliciete beelden uit te filteren. Door een routinecontrole werden er afbeeldingen ontdekt die afwezig waren in de database, waardoor deze door de filters zijn geglipt," laat Tumblr weten aan nieuwssite Download.

"We hebben deze inhoud onmiddellijk verwijderd. We zijn voortdurend bezig met het evalueren van verdere stappen die we kunnen nemen om ons filter verbeteren en er is geen hogere prioriteit voor ons team".

Het is nog niet duidelijk wanneer de app weer beschikbaar wordt voor iOS-gebruikers.