Voormalig manager beschuldigt Facebook van racisme

Volgens Mark Luckie, hangen er meer 'black lives matter' posters in sommige gebouwen dan dat er zwarte mensen werken. In een mail die hij verstuurde aan alle medewerkers van het bedrijf, beschrijft de voormalig partnership manager van Facebook dat " de samenstelling van Facebook niet overeenkomt met die van haar meest betrokken gebruikersgroep".

Luckie is niet de eerste de beste. Hij heeft voor verschillende bedrijven in Silicon Valley gewerkt zoals Twitter en Reddit, was onderdeel van een team van de Washington Post die genomineerd werd voor een Pulitzer prijs en is door The Root in 2013 en 2014 uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke Afro Amerikanen.

De oud medewerker beschrijft dat veel mensen binnen Facebook even hun portemonnee controleerden of vasthielden wanneer ze hem tegenkwamen. Volgens Luckie zitten de zwarte medewerkers die bij Facebook werken alleen maar op die plekken om diversiteits doeleinden te halen en als check wanneer het gevoelige onderwerpen betreft. Volgens de oud manager verwijderd Facebook sneller boodschappen uit de zwarte gemeenschap omdat het volgens hen 'hate speech' betreft. De website Motherboard schreef eerder dit jaar dat Facebook onderscheid maakt tussen 'white supremacy' en 'white nationalism' groepen. Hierop reageerde Facebook dat het de regels hieromtrent wil aanpassen wat tot op heden nog niet formeel is gebeurd.