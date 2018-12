Advocaat Trump beschuldigt Twitter na domme fout

President Trump's advocaat, Rudy Giuliani, viel afgelopen vrijdag speciaal aanklager Robert Mueller aan via Twitter. Hij schreef afgelopen zaterdag dat de oorlogsheld en oud FBI baas expres aanklachten verstuurde nu Trump onderweg was naar de G20. Hij deed dit echter zonder een spatie tussen 'G-20.in' waardoor er een link in zijn bericht ontstond.

Iemand op Twitter zag dit en claimde direct het domein. Hij maakte vervolgens een landingspagina met alleen de boodschap "Donald J. Trump is a Traitor to Our Country" erop. Een goede grap zou je zeggen, maar dat zag de voormalig Cybersecurity expert van Trump toch anders. Giuliani beschuldigde Twitter namelijk dat zij iemand toegang hadden gegeven tot zijn bericht om er een anti-Trump boodschap in te plaatsen. Hierna werd hij door andere Twitter gebruikers belachelijk gemaakt.