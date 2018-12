Facebook niet langer beste plek om te werken

Nu heeft de website Glassdoor Facebook de titel van 'beste plek om te werken' ontnomen. Het bedrijf is gezakt naar de zevende plek. De eerste plek is nu vergeven aan het consultancybureau Bain & Company. Linkedin is te vinden op een zesde plek, terwijl Google Facebook in de nek hijgt op de achtste positie.

Vorige maand sprak een Afro Amerikaanse, voormalig manager van Facebook, zich uit tegen Facebook. Hij beschreef hoe zijn blanke collega's op hem reageerden en vond dat gekleurde Facebook medewerkers vooral rondliepen zodat het sociale netwerk haar diversiteit taks zou halen.

Op Glassdoor beoordelen huidige en voormalig medewerkers het bedrijf goed als het om compensatie van werk gaat, maar slecht wanneer het om de balans tussen werk en privé gaat. Overuren worden niet geëist maar de competitieve cultuur zorgt dat je dit vanzelf doet, meldt een medewerker op de website van Glassdoor.