Na nieuw datalek: zo verwijder je Google+

Google+ is niet alleen een vrijwel verlaten sociale stad geworden, maar er is ook iets serieus niet mee in de haak. Voor de tweede keer in enkele maanden meldt Google dat zijn sociale netwerk opnieuw data is verloren en deze keer was het nóg erger dan de vorige keer.

'Geen identiteitsfraude'

Volgens een blogpost van het bedrijf treft het nieuwste datalek 52,5 miljoen gebruikers, honderd keer zoveel als de vorige keer toen de gegevens van een half miljoen gebruikers werden gestolen. Net als toen zijn namen, e-mailadressen, beroep en leeftijd uitgelekt naar third party-ontwikkelaars, ondanks de privacyinstellingen van gebruikers.

Google meldt dat de bug die het lek veroorzaakte is opgelost en dat het is gerepareerd binnen een week nadat het werd geïntroduceerd in de code. Het datalek was beperkt tot persoonlijke informatie en "gaf ontwikkelaars geen toegang tot informatie als financiële data, officiële identiteitsinformatie, wachtwoorden, of soortgelijke gegevens die worden gebruikt voor identiteitsfraude". Daarbij komt dat de bug nu is gepatcht en dat volgens Google geen indicatie is dat de partijen die toegang hadden tot de data deze hebben misbruikt.

Eerder dicht

Als reactie op dit nieuwe lek sluit Google de deuren van zijn sociale netwerk nu nog eerder. Vorige maand kondigde het bedrijf aan dat de dienst in augustus volgend jaar zou worden gesloten en dat er een hoop beveiligingsmaatregelen zou worden toegevoegd. Nu is de sluiting vervroegd naar april en de Google+ API's zelfs binnen 90 dagen.