Stoppen met social media is geen garantie voor privacy

Uit nieuw onderzoek is gebleken dat onze online privacy niet beschermd is nadat we onze sociale media-accounts hebben verwijderd. In feite is ons gedrag voorspelbaar aan de hand van de sociale mediagegevens van maar liefst acht of negen van je vrienden.

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Adelaide in Australië en de Universiteit van Vermont in de Verenigde Staten en gepubliceerd in het tijdschrift Nature Human Behaviour, heeft uitgewezen dat zelfs wanneer mensen hun accounts hebben verwijderd, ze kunnen worden geprofileerd op basis van de informatie uit de posts van hun vrienden.

De universiteiten zeiden dat dit de eerste studie is om te bepalen in welke mate informatie over individuen terug te zien is in hun interacties met vrienden.

Nergens te verbergen

"In feite toont het aan dat er geen plaats is om je te verbergen op sociale netwerkplatforms," zei co-auteur Dr. Lewis Mitchell, senior docent toegepaste wiskunde aan de Universiteit van Adelaide's School of Mathematical Sciences.

"Het is onvoldoende om mensen te vertellen dat ze hun account moeten verwijderen om privacy te beschermen, omdat je iemands politieke ideeën of vrijetijdsbesteding kunt bepalen aan de hand van berichten van je vrienden. Het is alsof je een telefoongesprek afluistert, maar slechts één kant van het gesprek hoort. Hoewel je de persoon aan de andere kant van de lijn niet kunt horen, kun je nog steeds veel informatie over hen te weten komen in het eenzijdige gesprek," zei hij.