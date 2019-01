Zuckerberg tegen gebruikers: Jullie begrijpen Facebook niet

Zuckerberg benadrukt in het relaas dat het sociale netwerk vooral draait om mensen en dat het gerust kan worden vertrouwd. De Facebook-baas denkt dat gebruikers het netwerk en achterliggende bedrijf zo weinig vertrouwen vanwege de doelgerichte advertenties.

"Dit model kan ondoorzichtig aanvoelen, en we zijn allemaal wantrouwig tegenover systemen die we niet begrijpen," aldus Zuckerberg.

"Mensen nemen aan dat we dingen doen die we niet doen. We verkopen bijvoorbeeld geen gegevens van mensen, ook al wordt er vaak gerapporteerd dat we dat wel doen. In feite zou het verkopen van informatie van mensen aan adverteerders in strijd zijn met onze zakelijke belangen, omdat het de unieke waarde van onze service aan adverteerders zou verminderen. We hebben een sterke stimulans om de informatie van mensen te beschermen tegen toegang door derden."

Het sociale netwerk heeft het de laatste tijd zwaar te verduren. Onder andere het Cambridge Analytica-schandaal zorgde voor een hoop slechte publiciteit en weglopende gebruikers. Ook zorgde een andere kwetsbaarheid ervoor dat 50 miljoen accounts een aanval op 50 miljoen gebruikers mogelijk maakte. Daarnaast bleek het sociale netwerk ook nog eens telefoonnummers te verzamelen uit contactlijsten van gebruikers die 2FA hadden ingeschakeld en gekoppeld als schaduwcontactinformatie. Adverteerders konden toegang krijgen tot deze gegevens en gebruiken voor het versturen van gerichte informatie. Het bedrijf maakte bovendien ook geen vrienden met mediacenter-fans door Kodi-boxen in het verdomhoekje te gooien en de lijst is nog veel langer.

Het ziet ernaar uit dat gebruikers alle reden hebben het bedrijf niet te vertrouwen en Zuckerberg zal een stuk meer moeten doen dan het schrijven van een relaas om gebruikers (en hun vertrouwen) terug te winnen. Maar begrijpt Zuckerberg wel wat zijn Facebook doet?

Lees ook: Facebook wil jouw naaktfoto's

Je Facebookgegevens zijn nog geen vier dollar waard

Mooie alternatieven voor Facebook