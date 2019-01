Zuckerberg wil Facebook Messenger, Instagram en Whatsapp samenvoegen

Zuckerberg wil dit onder andere doen omdat het de drie apps uitwisselbaar wilt maken, gebruikers moeten met elkaar kunnen communiceren of zij nou Facebook Messenger, Instagram of Whatsapp gebruiken. Als Facebook op dit moment een nieuwe feature ontwikkelt, moet deze drie keer worden gebouwd en dan bestaat er nog steeds een kans dat deze op elke app net iets anders werkt.

Nog steeds drie apps

Vier anonieme ontwikkelaars hebben aan The New York Times laten weten dat het voornamelijk om het onderliggende systeem gaat. "Het blijven drie aparte applicaties, daarbij wordt ook rekening gehouden met end to end encryptie". Daarnaast zal het voor Facebook ook makkelijk worden om data tussen de drie diensten te delen en gebruikers langer vast te houden. Bovendien denk het bedrijf op deze manier beter te kunnen concurreren met bedrijven als Microsoft en Google, die ook uitwisselbare (chat)diensten hebben.

"Wij willen de beste messaging-diensten bouwen en gebruikers willen op een snelle, simpele betrouwbare private manier kunnen communiceren. We zijn bezig om end to end versleuteling toe te passen op onze messaging-producten en manieren te overwegen om het gemakkelijker te maken vrienden en familie via 'verschillende' netwerken te bereiken," zegt Facebook in een verklaring.

Het samenvoegen van de drie diensten zal een flinke klus worden waar duizenden Facebook-medewerkers aan werken. Laat Facebook aan de BBC weten. Het overzetten zal tot eind 2019 begin 2020 duren.