Tiener pleegt zelfmoord op Instagram na uitkomst poll

"Erg belangrijk, help mij kiezen: D/L?" Dit is de tekst van de poll die de 16 jarige tiener op haar Instagram-account had gepost (D staat voor dood en L voor leven). Het meisje sprong na de uitkomst van de poll van een gebouw.

Haar dood is reden voor advocaat Ramkarpal Singh om de mensen die voor "dood" gestemd hebben aan te klagen. "Heeft de aanmoediging van de volgers haar beslissing om haar eigen leven te nemen beïnvloed? Aangezien poging tot zelfmoord in dit land een misdrijf is, kan het aanzetten tot zelfmoordpogingen dus ook een misdrijf zijn". Volgens de Maleisische wetgeving kan iedereen die veroordeeld is voor het aanzetten tot zelfmoord van een minderjarige, de doodstraf krijgen of tot 20 jaar gevangenisstraf en een boete.

Instagram neemt al langer maatregelen om gevoelige beelden te blokkeren. Het bedrijf werkt sinds februari met een zogenaamd "sensitivity screen" om gewelddadige afbeeldingen te blokkeren. Het bedrijf heeft medeleven betuigd aan de familie van het meisje en zegt de verantwoordelijkheid te hebben gebruikers veilig en gesteund te laten voelen.

"Wij sporen iedereen aan om gebruikers te rapporteren en contact op te nemen met hulpdiensten als zij gedrag zien dat de veiligheid van mensen in gevaar brengt," aldus Wong Ching Yee, head of communications van Instagram Asia Pacific.