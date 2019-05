Instagram richt zich niet langer alleen op mensen met VVS

Instagram probeerde zichzelf te onderscheiden door verticaal gefilmde video's af te dwingen, tot groot ongenoegen van echte videomakers. Hoewel veel gebruikers tegenwoordig op deze manier filmen (en meestal niet eens beter weten en het ook doen in andere toepassingen), heeft Instagram toch toegegeven aan gebruikers die zich storen aan het Vertical Video Syndrome (VVS), een van de grootste app-ergernissen.

"We hebben veel geleerd en zijn veel gegroeid in dit eerste jaar. In gesprekken met de makers en kijkers hebben we gehoord wat ze leuk vinden - en wat er verbeterd moet worden. Die feedback is de drijvende kracht achter veel van de grootste veranderingen die IGTV tot nu toe heeft doorgevoerd," laat het bedrijf weten in een blogpost. "We hebben gehoord dat video makers horizontaal gefilmde video's voor IGTV willen uploaden. Ook hebben we gehoord van kijkers die horizontaal gefilmde video's op IGTV tegenkomen en ze op een natuurlijkere manier willen bekijken."





"We realiseren ons dat dit een evolutie is vanwaar IGTV is begonnen - we geloven dat het de juiste verandering is voor kijkers en makers. In veel opzichten is het uitbreiden van IGTV voor meer dan alleen verticale video's vergelijkbaar met toen we Instagram openden voor meer dan alleen maar vierkante foto's in 2015. Het stelde de creativiteit in staat om op te bloeien en de betrokkenheid te vergroten en we geloven dat dit ook weer zal gebeuren met IGTV."

Wat is VVS precies? zie hieronder de beroemde video van Glove and Boots waarin haarfijn wordt uitgelegd wat het is en wat je eraan kan doen: