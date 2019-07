Instagrammers ziek na zwemmen in chemisch afval voor perfecte selfie

Dat deed deze persoon in een prachtig blauw meer: Monte Neme in Spanje, dat z'n kleur niet op een natuurlijke wijze heeft gekregen, maar door chemisch afval. Steeds meer Instagrammers trekken naar het meer om prachtige selfies te maken. Vooral de prachtige turquoise kleur van het water zorgt voor prachtige plaatjes.

Het Monte Neme-meer wordt ook wel "Galician Chernobyl" genoemd vanwege hoge concentratie gifstoffen in het water. Het meer werd in de tweede wereldoorlog gebruikt als stortplaats voor afvalstoffen (van onder andere een wolfraam-mijn), maar dat weerhoudt social media influencers er niet van om prachtige selfies te maken bij en zelfs in het meer.

Ziek

Mensen die te dichtbij het meer komen krijgen last van uitslag en hun spijsverteringsstelsel en influencers die in het meer springen zijn nog slechter af. Spaanse nieuwssite Publico meldt dat er al meerdere mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis met oog, huid- en darmproblemen.

Ondanks deze problemen hebben verschillende Instagrammers laten weten dat ondanks de symptomen de foto's zo goed zijn gelukt dat het 't waard was. Activisten vragen de Spaanse overheid om mensen te waarschuwen en toegang tot het meer te beperken.

Het is niet de eerste keer dat mensen zich in verontreinigd water begeven voor de perfecte selfie. Vorige maand was een Siberisch meer aan de beurt. Het water zit vol met zware metalen en ander chemisch afval, maar dat weerhield influencers niet om foto's te maken bij- en zelfs in het water. Het liep zo uit de hand dat het meer nu 24 uur bewaakt wordt.

Een van de vele Instagram-foto's die is gemaakt bij het meer