LinkedIn: Bibliotheken vinden nieuwe privacyvoorwaarden prima

Het geschil draait om educatief platform Lynda, dat zich richtte op vaardigheden die je nodig hebt als je op banenjacht bent. Biobliotheken gebruikten Lynda om bezoekers bijvoorbeeld bij te spijkeren in het schrijven van CV's of voor te bereiden op sollicitatiegesprekken. LinkedIn kocht dat platform in 2017 en hernoemde het LinkedIn Learning.

LinkedIn-eigenaar Microsoft zet voormalige Lynda-gebruikers nu ook over en aan het eind van dit jaar is enkel LinkedIn Learning over als platform. Dat betekent dat gebruikers nu verplicht worden om zich te registreren en een account aan te maken op LinkedIn. Deze gedwongen overstap stuit op verzet, omdat de Amerikaanse bibliotheken er een wat strikter privacybeleid op nahouden dan de meeste techbedrijven.

Twee derde van de bibliothecarissen lijkt er geen moeite mee te hebben, vertelt LinkedIn nu aan nieuwszender CNBC, daar zij de nieuwe voorwaarden hebben geaccepteerd. Het bedrijf is verder niet voornemens de nieuwe voorwaarden te wijzigen om de zorgen van privacyvriendelijke gebruikers weg te nemen en wijst naar een eerdere verklaring van LinkedIn dat privacy serieus wordt genomen en er nieuwe instellingen zijn om in privémodus op LinkedIn actief te zijn.