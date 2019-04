De 9 beste gratis Office-alternatieven van 2019

Microsoft Office domineert het landschap voor kantoorsoftware, maar roept niet vaak warme gevoelens op bij gebruikers. Navigeren door de immer uitbreidende ribbon - met veel features die je waarschijnlijk nooit zult gebruiken - voelt soms alsof je in een cockpit wordt geparkeerd zonder dat je een vliegbrevet hebt.

Sommige mensen zijn fan van de ribbon die in 2007 werd geïntroduceerd, maar veel gebruikers verlangen nog altijd terug naar de oude menustructuur. Daarnaast hangt er een stevig prijskaartje aan Office.

Er zijn gelukkig genoeg alternatieven, van steeds populairder wordende web-apps tot freemium-software en open source-pakketten. We keken naar zes alternatieven om te kijken welke het beste werken en waarom. Ze volgen hier in aflopende volgorde en we beginnen met nummer één:

1. WPS Office

Laten we meteen met de deur in huis vallen: Kingsofts WPS Office is over het geheel genomen het beste totaalpakket. Het heeft zoals de meeste pakketten die we noemen zijn eigen versies van Word, Excel en PowerPoint die uitstekend compatibel zijn met Microsofts bestandsformaten.

De interface is aanpasbaar om een ribbon-achtige interface of ouderwetse menustructuur te gebruiken, zoals je ook ziet bij LibreOffice. Het is het enige desktoppakket van deze zes die volledige cloudintegratie heeft voor opslag en om tegelijk met anderen in bestanden te werken.

2. Google Documenten

Documenten, Spreadsheet en Presentaties zijn volledig cloudgebaseerd en als je iets zoekt om met meerdere mensen in dezelfde bestanden te werken, is dit de beste keus van de gratis diensten. Het is hecht verbonden met opslagdienst Google Drive en verbindt aan andere diensten van de webreus, waardoor je features hebt die je niet vindt in andere oplossingen.

De minimalistische interface is ook een frisse wind vergeleken met de drukke toolbars van Office. Dit is dé keus voor mensen die veel onderweg zijn en vanaf meerdere locaties of zelfs meerdere apparaten willen werken. Maar als je complexe documenten of zwaar rekenwerk vereist, is het pakket waarschijnlijk niet toereikend.

3. LibreOffice

LibreOffice zou dé keuze moeten zijn voor mensen die van open source houden. De programma's Write, Calc, Impress, Base, Draw en Math zijn gratis te gebruiken op Windows, Mac en Linux. Het is een fork van Apache OpenOffice, maar doet het beter zowel qua populariteit als niveau en snelheid van ontwikkeling.

Het heeft de features van Apache OpenOffice, maar wordt beter onderhouden en krijgt sneller nieuwe elementen en verbeteringen. Die frequentie maakt LibreOffice dé keuze voor bedrijven, scholen en andere plekken waar beveiliging belangrijk is. Als je Linux hebt, ben je waarschijnlijk al een gebruiker, omdat veel distributies standaard LibreOffice bevatten.

4. FreeOffice

Als je een 'less is more' filosofie hanteert bij software dan is FreeOffice misschien het alternatief waar je op zoek naar bent. FreeOffice is de gratis variant van SoftMakers Office 2016 en het biedt alternatieven voor Microsofts Office met TextMaker (documenten), PlanMaker (spreadsheets) en Presentations.

Qua compatibiliteit in bestandsformaten en features is FreeOffice een prima alternatief voor gebruikers die alleen deze drie kernprogramma's nodig hebben. Het is alleen geen goede vervanger, omdat het niet mogelijk is om bestanden op te slaan als .docx, .xlsx of .pptx. Als dat een dealbreaker voor je is, zul je SoftMakers betaalde versie moeten aanschaffen.

5. Microsoft Office Online

Om niet te worden ingehaald door Google's gratis weboffice, biedt Microsoft een gratis webversie met de naam Microsoft Office Online. Dat is een prima manier om te werken met je Office-documenten als je onderweg bent en snel een document wilt bekijken en/of een paar simpele bewerkingen te doen.

Het is bedoeld als aanvulling op de pc-software en niet als vervanger van een Office-installatie en dat merk je. Het heeft niet de functionaliteit die je als zakelijke gebruiker nodig hebt om het als voornaamste tool te gebruiken en is meer een handig hulpmiddel zodat je documenten op afstand aan kunt spreken.

6. Apache OpenOffice

Apache Open Office was het eerste gratis serieuze alternatief voor Microsofts pakket, maar de afgelopen jaren heeft het webdiensten als die van Google en fork LibreOffice voor zich moeten laten gaan. Het heeft dezelfde basisprogramma's als zijn fork, zoals tekstverwerker Write en spreadsheetsoftware Calc.

Als je met Microsoft-documenten wilt werken en niets tegen een ietwat gedateerde interface hebt, heeft Open Office wat je zoekt. Er zit veel functionaliteit in voor het opmaken van Microsoft-documenten die compatibel zijn met die van andere gebruikers. Maar als je samen wilt werken met meerdere gebruikers aan dezelfde documenten, zijn er alternatieven die dit veel makkelijker maken.

7. Open365

Open365 is een volledige cloud desktop die je vanuit je webbrowser kan gebruiken. Het bevat onderdelen van LibreOffice (Writer, Calc en Impress), GIMP, Kontact en cloudopslag van Seafile. Naast de webversies, kunnen ook de desktopversies lokaal worden opgeslagen en gebruikt. Daarnaast wordt deze oplossing ook geleverd met collaboration-software waardoor je makkelijk met meerdere mensen aan een project kan werken.

8. iWork

Ben je een Apple-gebruiker, dan kan je ook nog gaan voor iWork. Dit office-pakket heeft ook zeer goede realtime collaboration functies waardoor dit een goede tegenhanger is van Google en Microsoft's toepassingen. Deze software is alleen beschikbaar voor macOS, iPad en iPhone, maar als je als non-Apple persoon toch met de tool wilt werken, kan je de webversie. Via iCloud.com kan je gebruik maken van de iWork-onderdelen: Pages, Keynote en Numbers.

9. Dropbox Paper

Dropbox mag dan vooral bekend staan om het opslaan en delen van bestanden in de cloud, maar het is mogelijk met meerdere mensen tegelijk aan een office-document te werken. Sleep je document naar het Dropbox-Paper-venster en je kan direct aan de slag. De interface is behoorlijk simpel, maar doeltreffend en je kan makkelijk en snel andere gebruikers uitnodigen om mee samen te werken. Als je gereed bent kan het document worden geëxporteerd als .docx of .pdf-bestand.