De evolutie van Android

Android is door de jaren een visueel, conceptueel en functioneel flink veranderd en is uitgegroeid van een allegaartje tot een strak en gestroomlijnd besturingssysteem. Wij bekijken alle versies nog even in vogelvlucht.

Android 1.0 tot 1.1

Android kwam officieel uit in 2008 met versie 1.0, een release zo oud dat deze nog niet eens een codenaam heeft. Het was een behoorlijk uitgekleed systeem en had nog geen Google apps als Gmail, Maps, Calendar en YouTube. Deze zijn later pas toegevoegd.