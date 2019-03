Zo speel je gratis dvd's af in Windows 10

Je kunt gratis dvd's afspelen in Windows 10, maar niet dankzij Microsoft zelf. Diens oplossing werkt namelijk niet zo goed - hoewel het voor sommige mensen toereikend is. Het oude Windows Media Center, de ingebouwde tool die je vroeger dvd's liet afspelen, verdween al in Windows 8.

Noot: Dit is een bijgewerkte versie van een eerder artikel, we kijken nu wat er veranderd is aan de ooit zo barslechte Windows Dvd-speler uit de Windows Store. Spoiler: het is op een aantal gebieden erger dan de vorige keer, dus we geven je ook een goed alternatief om dvd's af te spelen.

Officiële speler Windows 10

Dat is niet meer zo en in Windows 10 is het Media Center niet meer beschikbaar. Microsoft heeft wel gedacht aan een oplossing om schijfjes af te spelen, maar die is niet gratis. De officiële Windows Dvd-speler is een app die je kunt kopen in de Microsoft Store voor € 14,99. Als je een upgrade hebt gemaakt vanaf Windows 7 of 8 is hij mogelijk gratis.

Hij heeft weinig toeters en bellen en zou moeten werken. Het slechte nieuws is dat toen ik dat twee jaar geleden deed, was hij héél buggy. Ik gokte erop dat de prijs van de speler expres zo hoog was, om mensen ervan te weerhouden de slecht functionerende software te installeren. Maar vandaag de dag is de app er nog steeds en hij kost nog altijd hetzelfde.

Gratis upgrade?

Gebruikers die naar Windows 10 zijn gemigreerd vanaf een systeem met Windows 7 of Windows 8 met Windows Media Center, zouden een gratis versie van de app moeten krijgen. Als je in de Microsoft Store kijkt, zou je hem gratis aangeboden moeten krijgen. Op de redactie hebben we systemen die inderdaad zijn geüpgradet, maar de gratis versie kregen we niet.