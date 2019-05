6 simpele tips om Chrome te versnellen

Google's browser Chrome draait alweer een tijdje mee en is inmiddels de populairste browser die er is. Dat heeft goede redenen: het is snel, compatibel met veel software en koppelt je aan het Google-ecosysteem zodat je toegang hebt tot al je digitale spullen. Maar hij kan wel eens traag worden in de loop van de tijd. Tabbladen sluiten helpt vaak, maar soms moet je meer doen.

Hier volgen daarom een paar vlugge tips om de browser weer soepel te maken. Deze methodes zijn geschreven voor pc-omgevingen, maar werken net zo goed op mobiele apparaten met Chrome, zoals je smartphone of tablet. We beginnen met de meest voor de hand liggende:

1. Installeer updates

Chrome werkt zich automatisch bij, tenzij je de browser nooit herstart en de computer/smartphone constant aan hebt staan. In dat geval kun je een oudere versie draaien. Herstarten zou dit moeten oplossen, omdat Google op de achtergrond Chrome bijwerkt en met het herstarten de nieuwe versie vlug installeert.

Mocht dat niet het geval zijn, kun je updates forceren met de instellingenknop en Help > Over Chrome. Hier zou je moeten zien dat je de recentste versie draait, maar als dat niet het geval is kun je hier een update vragen. Op mobiel ga je naar Over Chrome om de versie te controleren en via de app-winkel van je apparaat werk je de browser bij.

2. Schakel hardwareversnelling in

Grafisch veeleisende taken worden standaard door de processor afgehandeld, maar deze taken kunnen inmiddels ook worden doorverwezen naar de GPU, zodat de CPU minder zwaar wordt belast. Met hardwareversnelling heeft je browser meer ademruimte en deze optie kan Chrome dan ook een stuk soepeler maken.

Druk op de instellingenknop en ga naar Instellingen > Geavanceerd > Systeem en zet het schuifje aan bij Hardwareversnelling gebruiken indien beschikbaar. Door chrome://gpu te typen in de adresbalk zie je informatie over welke versnelling mogelijk is op jouw systeem.

3. Schakel extensies uit

Als je Chrome al een paar jaar gebruikt, is het wellicht tijd om enkele extensies op te ruimen. Soms gooit een verouderde extensie roet in het eten als je een pagina wilt laden en meer dan eens gaat het om een feature die inmiddels is toegevoegd aan de browser zelf. Zo vonden we nog een oude extensie die HTTPS forceerde - in de huidige browser overbodig geworden.

Ga hiervoor naar de optieknop en kies Meer hulpprogramma's > Extensies of typ chrome://extensions in de adresbalk. Op deze pagina kun je ook alle extensies bijwerken met de knop Updaten als je Ontwikkelaarsmodus uiterst rechts aanklikt. Normaal gesproken gaat dit proces overigens ook automatisch.

Kijk kritisch naar je lijst van extensies. Als je niet zeker weet of je de extensie nodig hebt, kun je hem ook uitschakelen in plaats van verwijderen. Als je vervolgens tegen problemen aanloopt, kun je de extensie hier weer inschakelen.

4. Leeg de browser

Haal alles weg wat je niet strikt nodig hebt. Tijdens het browsen wordt data gecachet om het surfen in principe sneller te maken. Maar een wirwar van elementen kan Chrome ironisch genoeg juist weer trager maken, dus soms is het een goed idee deze gegevens te wissen. Druk op de instellingenknop en ga naar Instellingen > Geavanceerd > Privacy en beveiligingn > Browsegegevens wissen.

Onder Basis wis je de standaardzaken als cookies, gecachete afbeeldingen en eventueel je surfgeschiedenis. Onder Geavanceerd kun je fijnmazig bepalen welke elementen je wilt verwijderen of juist wil behouden, zodat je bijvoorbeeld DRM-medialicenties en andere specifieke contentinstellingen kunt behouden.

In de mobiele versie ga je naar Instellingen > Privacy en scroll je naar Browsegegevens wissen om hetzelfde te doen op de smartphone.

5. Reset de browser

Dit is een paardenmiddel, maar je kunt ook de browser resetten. Als de andere methodes niet werkten - zoals het verwijderen van cachegegevens of hele extensies - kun je de browser terugbrengen naar de fabrieksinstellingen. Druk op de instellingenknop en ga naar Instellingen > Geavanceerd > Resetten.

Je reset hiermee je browser, maar bent niet helemaal terug bij af, want Google-opgeslagen elementen als bladwijzers en wachtwoorden blijven behouden. De optie verwijdert wel je extensies, cookies en brengt de instellingen terug naar hoe Chrome standaard is geconfigureerd. Dit is een behoorlijk heftige ingreep voor de meeste gebruikers, dus doe dit alleen als laatste optie.

Op mobiele apparaten bereik je min of meer hetzelfde door de browser te verwijderen en de app opnieuw te downloaden uit je desbetreffende app-winkel en te installeren.

6. Laat de browser wat voorwerk doen

Door pagina's van tevoren in te laden, heb je je content sneller op je scherm als je op een link klikt doordat de browser van tevoren webpagina's binnenhaalt. Dit genereert wel wat meer dataverkeer, maar op de hedendaagse desktop zal dat in Nederland bij praktisch niemand een probleem zijn. Deze feature, page prefetch genoemd, kan op de volgende manier worden ingeschakeld:

Klik rechtsboven op de menu-knop en vervolgens op Instellingen.

Klik onderaan op Geavanceerd.

Schakel in het gedeelte "Privacy en beveiliging" de optie "Pagina's vooraf laden voor sneller browsen en zoeken" in.





Bonus: Probeer eens wat anders

Niet iedere webapplicatie of site werkt even goed met Chrome, dus dat kan een goede aanleiding zijn om een tweede browser te installeren, of zelfs als standaardbrowser te gebruiken. Of misschien leg je gegevens liever niet bij Google, of heb je liever een lichtgewicht browser of eentje met een privacyvriendelijke focus of andere meerwaarde die je niet vindt bij Chrome.

Misschien is het een goed idee om te experimenteren met alternatieven als Firefox, Opera, Brave, Vivaldi, Chromium, Edge, of iets heel anders. Je kunt wellicht beginnen bij enkele eerdere artikelen als Welke browser is het beste in Windows 10 of 18 alternatieve browsers voor Android