13 toffe Chrome-tips voor Android

Websites die geen rekening houden met je mobiele apparaat, mobielonvriendelijke interfaces, commando's die te veel handelingen vereisen; het internetten op je mobiel kan een ware frustratie zijn. Gelukkig is er een aantal handige trucs die je kan toepassen om je mobiele internetervaring te verbeteren.

Snel wisselen tussen tabs

Heb je meerdere tabs open staan? Wissel met een simpele beweging door je vinger horizontaal over de adresbalk te vegen. Zo switch je makkelijk en snel van site.

Tabs beheren

Als je je tabs op een geavanceerdere manier wilt managen, veeg een tab dan naar beneden vanaf de adresbalk. Je krijgt je tabs op dezelfde manier te zien als je apps (kaartvorm) als je wilt switchen tussen verschillende websites.

Alle tabs in een keer sluiten

Als je een hoop tabs open hebt staan en je wilt niet als een malle alles wegswipen, druk dan op de menu-knop (de drie puntjes) en kies voor "Alle tabbladen sluiten".

URL's kopiëren

Je kan uiteraard een webadres kopiëren door het Chrome-menu te openen en te kiezen voor "delen" en dan de optie: "kopiëren naar klembord" kiezen, maar dat kan makkelijker en sneller. Houd je vinger ingedrukt op de adresbalk en kies de optie "kopiëren".

Pagina's offline opslaan

Mocht je het vliegtuig ingaan of je binnenkort op een andere plek bevinden waar je geen verbinding kan krijgen met het internet, kan je je favoriete pagina's van tevoren opslaan zodat je deze rustig kan bekijken. In Chrome is het een fluitje van een cent om dat voor elkaar te krijgen. Open het Chrome-menu (de drie puntjes rechtsboven) en druk op het pijltje dat omlaag wijst. De hele pagina wordt nu opgeslagen.

Als je offline opgeslagen pagina's wilt bekijken, druk dan in hetzelfde menu op de "Downloads"-optie.

Pagina's opslaan als PDF

Er is nog een manier om webpagina's op te slaan en deze manier is nog makkelijker te delen ook. Druk op de menu-knop en kies "Delen". Selecteer "Afdrukken" en je krijgt een preview te zien. Kies bovenin voor "Opslaan als PDF" en druk op de blauwe ronde, "opslaan/print"-knop.

Tekst-acties

Waarom zou je energie verspillen door alle teksten die je nodig hebt over te typen. Houd je vinger lang ingedrukt op woorden, links of telefoonnummers en er verschijnt een contextmenu met acties die je kan uitvoeren rond deze woorden. Deel teksten met andere apps (bijvoorbeeld een notitie-app) of bel direct een telefoonnummer. Sla afbeeldingen op of speel muziek en video's rechtstreeks in de spelers op je smartphone.

Zoomen wanneer je wilt

Helaas komt het nog steeds veel te vaak voor dat je op een mobiele website terecht komt die je niet de mogelijkheid geeft om te zoomen. Deze irritatie stond enkele jaren geleden op de zevende plaats in ons app-irritatie-artikel.

Gelukkig geeft Chrome je nu de mogelijkheid deze restrictie te omzeilen. Druk op de menu-knop en kies "instellingen". Selecteer "Toegankelijkheid" en vink de optie "Zoom inschakelen forceren" aan. Nu kan je zoomen waar en wanneer je maar wilt.

Makkelijker leesbaar

Sommige websites zijn niet makkelijk te lezen. Een vervelend lettertype of lastige kleurkeuze kunnen ervoor zorgen dat je hoofdpijn krijgt als je te lang rondhangt op de site. Chrome heeft een optie aan boord die websites versimpelt waardoor ze leesbaarder worden. Ook deze optie is te vinden onder het kopje "Toegankelijkheid" in het instellingen-menu.

Vink "Vereenvoudigde weergave" aan en je krijgt de mogelijkheid deze optie in te schakelen op websites die dat ondersteunen. Er verschijnt een witte balk onderaan de pagina die je de mogelijkheid geeft te kiezen voor een vereenvoudigde weergave. Druk erop en de pagina heeft alleen de broodnodige tekst en afbeeldingen weer in neutrale kleuren.

Vegen, niet tikken

Al dat getik op je scherm is nergens voor nodig. Je hoeft je vinger in sommige gevallen niet eens van het scherm te halen. Als je op de menu-knop drukt en je vinger niet van het scherm haalt, kan je direct door alle opties scrollen. Als je je vinger boven de optie houdt die je wilt gebruiken en dan loslaat, wordt deze optie direct gebruikt.

Doorgaan waar je bent gebleven

Een van de krachtigste functies van Chrome is er eentje waarvan maar weinig mensen weten dat deze bestaat. Alle open tabs worden gesynchroniseerd tussen alle verschillende instanties van Chrome. Als jij Chrome opent op je Android-telefoon en je gaat vervolgens verder op je pc, worden netjes al je tabs meegenomen naar je laptop of desktop-computer.

Open het menu en druk op "Recent gebruikte tabbladen". Daar zie je alle websites die je open had staan en deze worden dus allemaal overgeheveld naar je desktopbrowser.

Bookmarks op je homescreen

Sites die je regelmatig bezoekt kan je makkelijk plaatsen op je homescreen door in het menu op de optie "Toevoegen aan Startscherm" te drukken. Het icoontje van de website komt als snelkoppeling (met het icoontje van Chrome) te staan.





Sneller internetten en data besparen

De Data Saver-modus van Chrome is een krachtig en onzichtbaar systeem om precies dat te doen: Wanneer deze functie is geactiveerd, worden pagina's in een fractie van een seconde door de servers van Google gerouteerd voordat ze je apparaat bereiken. De pagina's worden vervolgens gecomprimeerd en in een kleiner formaat naar je verzonden, hoewel je waarschijnlijk geen verschil zult merken vanuit visueel oogpunt. Deze optie werkt helaas niet met beveiligde HTTPS-pagina's, dus naarmate meer en meer websites HTTPS gebruiken, wordt de impact van Data Saver steeds beperkter. Maar alle beetjes helpen.

Je kunt het uitproberen door het Data Saver-gedeelte van de instellingen van Chrome te openen. Als de functie eenmaal een tijdje actief is, kan je diezelfde sectie bezoeken om een gedetailleerd overzicht te krijgen van hoeveel gegevens je precies hebt opgeslagen in de loop van de tijd.