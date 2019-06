De 11 beste Apple Pencil-apps

Apple verzette zich lang tegen een stylus voor de iPad, maar tekenaars, grafici en andere professionals bleven erom zeuren. Met de Apple Pencil kan je eenvoudig notities maken en afbeeldingen bewerken. De iPad Pro 10,5" voegt ook een kortere reactietijd toe. Het is dus de hoogste tijd om te kijken met welke apps de Pencil het best tot z'n recht komt.

Notities en graphics

Notities kunnen snel worden geschreven of getypt met een iPad-toetsenbord. Maar sinds de komst van iOS 11 heeft de Apple Pencil handschriftherkenning, dus handgeschreven notities krijgen dezelfde waarde als getypte notities. Apple maakt het ook makkelijker om handgeschreven notities te maken in de eigen Notes app.

Naast het makkelijker maken van notities, kan de pen ook worden gebruikt om afbeeldingen en andere tekeningen te maken en te bewerken. Verschillende ontwikkelaars maken speciaal voor iPad Pro programma's waarmee makkelijker kan worden getekend en bewerkt dan op de Mac.

Apple Notes

Apple's eigen Notes-app heeft meer features sinds iOS 11, en als je met je Apple Pencil drukt op een leeg veld in een notitie, verschijnt het markeervenster. Het tekenpictogram in een nieuwe notitie opent het tools palet zoals gum, kleur en pen selectie.

Het grote voordeel van Apple Notes is de integratie op alle gebieden van iOS en macOS. Tekst kan worden gezocht met Siri en Finder, en met iOS 11 kan je zelfs handschriftherkenning toevoegen. Als je klaar bent met het maken (of bewerken van je notitie) wordt deze in een handomdraai met alle andere apparaten gesynchroniseerd. En het mooiste is dat deze app helemaal gratis is.

MyScript Stylus

De MyScript Stylus - Handwriting Keyboard app simuleert je eigen toetsenbord met een veld waarin je notities kunt maken in blokletters of handschrift. Deze worden zeer betrouwbaar omgezet in digitale, getypte tekst. Dit kan ook met de vinger, maar het is veel handiger en nauwkeuriger om de Apple Pencil te gebruiken.

Gestures voor het doorstrepen, verbinden of scheiden van woorden en lettergrepen bieden extra comfort. Onze ervaring is dat de app het beste geschikt is voor langere notities in de bijbehorende apps. Maar het gratis virtuele handschrifttoetsenbord werkt systeembreed vanaf iOS 8.0, bijvoorbeeld in Apple Pages, Microsoft Word of in mailprogramma's.

Notes Plus

Als je meer wilt doen dan alleen maar af en toe een simpele notitie maken, kijk dan eens naar Notes Plus. Notes Plus is een constant bijgewerkte en goed beoordeelde applicatie die ook wordt geleverd met een iPhone-app. De software herkent zelf handgetekende vormen en biedt achtergrondopnames van audio-ingangen. Hierdoor is het mogelijk om commentaar op te nemen en teksten te creëren die achteraf kunnen worden afgespeeld als je je notities terugleest.

Notes Plus kan niet alleen overweg met de pure aantekeningen, maar ook met het PDF-formaat. De app toont geïmporteerde bestanden, en tekstpassages kunnen worden gemarkeerd en tekeningen kunnen worden gemaakt op hen met de Pencil of vinger. De aangepaste PDF kan vervolgens worden geëxporteerd naar Dropbox, Google Drive en andere diensten.

Whink

Een andere notities-app waarmee je ook PDF's kan markeren en audio kan opnemen. Whink is relatief eenvoudig in gebruik, wordt vaak bijgewerkt door de ontwikkelaar en kost slechts 5 euro. De applicatie zelf biedt ook een iMessage-app waarmee kleinere tekeningen direct vanuit de berichtenapplicatie kunnen worden verzonden.

Notability

In dezelfde categorie vind je Notability. Net als Whink kan deze app overweg met PDF's, kan hij audio opnemen en bestaande afbeeldingen integreren. Notability biedt ook synchronisatie met iCloud. Deze app is echter niet gratis, voor 10,99 kan deze worden geïnstalleerd op je iPhone en/of iPad.

Laat je vooral niet afschrikken door de prijs. Deze app is het meer dan waard. Enkele dagen na de release van de nieuwe 10,5-inch iPad Pro hebben ontwikkelaars een update toegevoegd die deze nieuwe schermgrootte ondersteunt. In plaats van te vertrouwen op het automatisch schalen van het beeld, is het programma geoptimaliseerd voor het nieuwe formaat, met meer schermruimte en fijnere lettertypen.

Procreate

De Apple Pencil is ook geweldig om mee te tekenen. Verschillende bedrijven richten zich op de tekenfuncties van deze hardware en het bedrijf achter Procreate is een van deze organisaties die daarin geslaagd is geslaagd. Procreate heeft een breed scala aan potloodsoorten, van potlood tot inkt en airbrush, die ook individueel kunnen worden aangepast in dikte, kleur, dekking en andere fijnere details.

De applicatie is met 6 euro vrij goedkoop voor de mogelijkheden die het de gebruiker biedt. De app is speciaal ontworpen voor de iPad en heeft ook een Apple Design Award gekregen. Het bedrijf biedt ook "Procreate Pocket" aan, een variant voor de iPhone.

Affinity Photo

Affinity Photo is een app die zich kan meten met Adobe Lightroom en Adobe Photoshop. Daarnaast vallen de twee Adobe-varianten voor de iPad niet echt op en kunnen ze alleen worden gebruikt met de Adobe Create Cloud. Deze app is echter wel aan de prijzige kant, 33 euro.

Maar als je een iPad Pro met 13 of 10,5 inch hebt en je onderweg of thuis foto's op de bank wilt bewerken, kun je bijna niet om deze app heen. Het mobiel bewerken van DSLR-opnamen is een fluitje van een cent met deze app en de Apple Pencil kan worden gebruikt voor fijne selectiegebieden en de nieuwste generatie iPad Pro.

uMake

Voor professioneel gebruik is er uMake, een applicatie voor het maken van 3D-tekeningen. De basisversie is gratis en geeft je de mogelijkheid om 10 afbeeldingen te maken. Wie andere bestandsformaten wil exporteren en importeren, moet daarvoor 5,49 euro per maand betalen. De app werd in 2015 verkozen tot de "Best of App Store"-serie en was "Editors Choice" in de App Store.

Dat de makers van deze app heel serieus met hun eigen applicaties omgaan, blijkt wel uit de "Design School" die ze in hun vrije tijd hebben opgezet. Hier vindt je tutorials en hulp voor beginners en gevorderden. Alle video's laten zien hoe uMake op de iPad kan worden gebruikt. Dit maakt de app niet alleen toegankelijker, nieuwsgierige aagjes die de app nog niet hebben kunnen zo alvast kennis opdoen voordat zij met de app aan de slag gaan.

Adobe Photoshop Sketch

Natuurlijk mogen Adobe-apps niet ontbreken in deze lijst. De fabrikant biedt steeds meer native apps aan voor Apple's ecosysteem. Adobe Photoshop Sketch is een gloednieuwe app die zich richt op het maken van tekeningen.

De app is gratis en kan eenvoudig worden gekoppeld met andere Adobe-diensten en bestanden kunnen ook worden geopend door andere Adobe apps zoals Photoshop en Illustrator.

Paper by Fifty Three

Kort na de introductie van de iPad, en nog voordat Apple besloot om een stylus uit te brengen, kreeg de FiftyThree ontwikkelstudio een goede reputatie op met Paper. De vrij eenvoudige teken-app is in de loop der tijd gegroeid en richt zich steeds meer op professionele gebruikers zoals architecten die onderweg een digitale map binnen handbereik willen hebben.

In de gratis versie richt de app zich op beginners en als je complexere handelingen wilt uitvoeren kost de app ongeveer 6 euro per 6 maanden. Voor één euro per maand extra kan je je creaties synchroniseren met de iPhone-versie.