Microsoft zet Adblock in browser Edge

De browser was tot vorig jaar enkel beschikbaar voor Windows 10, maar is in oktober verschenen voor de twee mobiele besturingssystemen. Op 19 en 21 juni kwamen updates beschikbaar, nu met technologie aan boord van het Duitse bedrijf eye/o, het brein achter Adblock Plus, een van 's werelds populairste advertentieblockers.

Volgens woordvoerder Ben Williams van eye/o hebben Microsoft en het bedrijf een overeenkomst gesloten, maar hij gaf geen commentaar op vragen over financiƫle details. "Degenen die profiteren, zijn de gebruikers, die nu meer opties hebben om hun online ervaring te verbeteren terwijl ze omderweg zijn", aldus Williams.

De ingebouwde adblocker is standaard uitgeschakeld in de mobiele versie van de browser (Android en iOS), dus gebruikers moeten hem standaard inschakelen. Dit is de eerste keer dat Microsoft een blocker toevoegt, hoewel Adblock Plus en diverse concurrenten al meerdere jaren beschikbaar zijn als extensie voor Edge en Internet Explorer.

Williams legt uit dat de toekomst niet ligt in advertenties, maar dat adblockers juist een tijdperk inluiden van gebruikers die betalen voor content.