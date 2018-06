De 10 handigste features van Google Photos

Google is al jarenlang bezig met het hosten van foto's, maar pas toen de verbeterde Google Photos-dienst werd uitgerold, leek het bedrijf het hosten serieus te nemen. Het is nu mogelijk al je Foto's gratis te back-uppen en het is zelfs mogelijk deze foto's te laten afdrukken in fysieke fotoboeken. Daarnaast zet Google groots in op machine learning om de dienst nog handiger te maken en wij laten je vandaag zien hoe je deze features kan gebruiken en waar je ze kan vinden.

Favoriete foto's

Google Photos maakt het makkelijk om al je foto's op te slaan, maar er zijn er waarschijnlijk een paar die je leuker vindt dan anderen. Wanneer je die foto's tegenkomt, kan je ze toevoegen aan je favorieten zodat je ze in de toekomst sneller kan vinden en openen. Als je een bepaald object in een foto als favoriet wilt markeren, tikt je er gewoon op om het weer te geven en de ster boven aan het scherm te zoeken. Tik op de ster en de foto verschijnt direct in het album "Favorieten". Dit is een speciaal album dat alleen zichtbaar is voor jou in Google Photos, maar je kan de items daarin nog steeds delen met anderen.