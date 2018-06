Kodi krijgt officiële DRM-ondersteuning

"Wij hebben in het verleden gesproken met verschillende partijen en in bijna alle gevallen was de eerste vraag of wij DRM ondersteunden," zegt Martijn Kaijser, project lead van de XBMC-foundation in een interview met TorrentFreak. "Dit was niet het geval en de gesprekken liepen daarop vast. Andere partijen hadden wel interesse om met ons samen te werken als wij DRM zouden toevoegen."

Kodi komt de laatste tijd vooral negatief in het nieuws omdat verschillende partijen de software bundelen met illegale plug-ins die gebruikers de mogelijkheid geven illegaal media te consumeren.

Onofficiële plug-ins

Zelfs gebruikers die op een legale manier proberen media te kijken, via bijvoorbeeld Netflix of Amazon Prime, moeten gebruik maken van onofficiële plug-ins. Om het streamen via deze partijen mogelijk te maken moeten ontwikkelaars de trukendoos opentrekken en meestal werken deze trucs maar tijdelijk waardoor de plug-ins uiteindelijk nutteloos worden.

Kaijser hoopt dat deze trucs binnenkort tot het verleden behoren en dat mediabedrijven nu zelf met officiële plug-ins op de proppen komen waardoor Kodi eindelijk kan worden gezien als volwaardige legale software voor je mediacenter, computer, tablet of smartphone.

De nieuwste versie van Kodi met DRM-ondersteuning kan hier worden gevonden.

