Ik heb mijn baas aangegeven bij de BSA en ben er trots op

Twee jaar lang had ik m'n hart en ziel gestoken in het snelgroeiende bedrijf. Het had de oprichter geen windeieren gelegd. Om het harde werk van de medewerkers te beschermen, werd er gebruik gemaakt van specialistische apparaten vol propriëtaire software. Het maakte de eigenaar blijkbaar niets uit dat deze software is ontwikkeld met behulp van software zonder licentie.

Het gebruik van gekraakte kopieën van diverse computerondersteunde ontwerp- en bedrijfssoftware was een publiek geheim binnen het bedrijf, dat toen zo'n 30 werknemers in dienst had in kantoren in twee verschillende provincies, maar sindsdien is uitgebreid. Niemand leek zich ervoor te schamen.

Dus ik stapte naar de manager...

"Vind je het niet ironisch dat je er alles aan doet je eigen creaties te beschermen en toch bereid bent software te stelen die wordt gebruikt om onze producten mee te ontwikkelen?"

De vraag werd weggewuift.

"De arrogantie en schijnheiligheid, hoe kon je?" dacht ik. Ik besloot daarom m'n baas maar aan te geven. Dit kon zo niet langer.

Ik nam contact op met de BSA, een wereldwijde belangenbehartigingsgroep voor de software-industrie, ook wel bekend als The Business Software Alliance. Ik klikte op de optie "Meld piraterij" en vulde in enkele minuten de online vragenlijst in.

Ik maak mij geen illusies, we leven in een wereld waarin het illegaal kopiëren van software en media regelmatig voorkomt onder particulieren. Het zou niet te doen zijn om al deze mensen aan te geven. Bovendien is het risico besmet te worden met malafide software groot waardoor zij vanzelf te maken krijgen met de gevolgen.

Ik trek de grens bij mensen en bedrijven die geld verdienen met het gebruik van illegale software. Dat is van een hele andere orde. Er zijn blijkbaar toch nog te veel mensen die het illegaal kopiëren van software niet zien als diefstal. Toegegeven, het voelt niet hetzelfde als het stelen van een fysiek object, maar het stak mij echt dat een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van software en code, en er tijd, geld en moeite in steekt om de producten te beschermen tegen diefstal, zelf software steelt van een ander om het te kunnen bouwen.

Op de volgende pagina: Bewijsmateriaal verzamelen