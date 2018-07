Zo zet je favicons aan in iOS 12

In iOS 12 en macOS Mojave is deze feature ook eindelijk toegevoegd aan Safari, maar is niet default ingeschakeld. De feauture is het handigst voor apparaten met een groter scherm, zoals de iPad of een iPhone Plus, omdat je dan alle tabbladen in een enkel scherm ziet, maar in het multivensteroverzicht zie je ze ook in portretmodus.

Om de feature in te schakelen druk je op Instellingen. Scrol omlaag naar de lijst apps en klik op Safari. In de sectie Algemeen zit vanaf iOS 12 een instelling om iconen zichtbaar te maken.