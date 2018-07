12 verborgen features van macOS Mojave

In macOS is een aantal verbeteringen verschenen in Mojave (10.14), de versie die later dit jaar officieel verschijnt. Sommige daarvan zijn van cosmetische aard, sommige verbeteren de beveiliging van het systeem en weer andere breiden features uit. We behandelen hier kort twaalf handige nieuwe functionaliteiten van Apple's besturingssysteem.

We hebben dit artikel gebaseerd op de huidige bèta, dus het is mogelijk dat in de herfst deze features in de officiële versie worden aangepast, uitgebreid of zelfs verwijderd.

1. Sms-verificatie

Als je een iPhone hebt gesynchroniseerd met je Mac wordt in macOS Mojave gedetecteerd als je een 2FA-verificatie via sms binnenkrijgt. Die wordt dan automatisch geplaatst op je Mac, zodat tweestapsverificatie makkelijker in gebruik wordt. Apple probeert mensen aan deze tweede beveiligingslaag te helpen.

2. Recente apps in het Dock

Dit is een iPad-feature die net zo handig is in macOS. Pictogrammen van drie onlangs gebruikte applicaties die niet al in het Dock zitten worden weergegeven tussen Instellingen en Downloads. Je zet deze feature aan in het Apple-menu onder Systeemvoorkeuren > Dock.

3. Automatisch bijwerken

Apple heeft Software-updates een eigen venster gegeven in de Systeemvoorkeuren. Hier kun je de Mac vragen om automatisch op systeemupdates te controleren en bij te werken wanneer deze beschikbaar zijn. Ook kun je instellen dat app-updates en beveiligingsupdates automatisch worden geïnstalleerd.